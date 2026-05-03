TuLlave: Guía Completa de las Tarjetas del SITP de Bogotá

Conoce los ocho tipos de tarjetas TuLlave del SITP, sus beneficios, requisitos y cómo elegir la opción más adecuada para tus necesidades de transporte en Bogotá. Desde tarjetas básicas hasta opciones personalizadas con descuentos y subsidios.

El Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá ofrece una amplia gama de opciones para los usuarios a través de sus tarjetas TuLlave, diseñadas para adaptarse a las diversas necesidades de los ciudadanos.

Actualmente, existen ocho tipos diferentes de tarjetas, cada una con características y beneficios específicos. La elección de la tarjeta adecuada puede significar un ahorro considerable y una mayor comodidad en los desplazamientos diarios. La principal diferencia entre las tarjetas radica en el nivel de personalización y los beneficios asociados. Las tarjetas básicas, por ejemplo, no requieren registro personal y son ideales para usuarios ocasionales.

Sin embargo, carecen de beneficios como descuentos por transbordo, viajes a crédito o protección del saldo en caso de pérdida o robo. En contraste, las tarjetas personalizadas, que requieren la identificación del usuario, ofrecen una mayor seguridad y acceso a una serie de ventajas. La personalización de la tarjeta TuLlave es crucial para proteger el saldo cargado. Si una tarjeta no personalizada se extravía, el saldo se pierde irremediablemente, ya que no está vinculada a un usuario específico.

En cambio, con una tarjeta personalizada, el usuario puede reportar la pérdida o el robo y recuperar el saldo restante. Además de la protección del saldo, las tarjetas personalizadas permiten acceder a descuentos por transbordo, lo que significa que los usuarios pueden pagar una tarifa reducida al cambiar entre diferentes medios de transporte dentro de un tiempo determinado.

Otra ventaja importante es la posibilidad de realizar viajes a crédito, lo que permite cubrir el costo de un pasaje incluso si el saldo es insuficiente, con el cargo correspondiente en la siguiente recarga. El Sitp también ofrece tarjetas especiales diseñadas para grupos específicos de la población, como adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad, quienes pueden acceder a tarifas reducidas y subsidios mensuales.

La tarjeta para personas mayores, por ejemplo, permite pagar $2.500 en servicios troncales y zonales, con un límite de 30 viajes al mes a ese precio. La tarjeta para personas con discapacidad ofrece un subsidio mensual de $29.500, previa inscripción en la base de datos de la Secretaría de Salud de Bogotá. Para los usuarios frecuentes, el Sitp ofrece la tarjeta ilimitada, que permite realizar 65 viajes al mes por un valor de $160.000, con una vigencia de 30 días.

Esta opción es ideal para aquellos que utilizan el transporte público de manera regular y desean ahorrar dinero. También existe la tarjeta híbrida, que combina la funcionalidad de una tarjeta TuLlave con la de una tarjeta bancaria, permitiendo realizar pagos tanto con contacto como sin él.

Además de las tarjetas físicas, el Sitp está explorando opciones de pago digital para facilitar aún más la movilidad de los usuarios. La diversidad de opciones disponibles demuestra el compromiso del Sitp con la inclusión y la accesibilidad, buscando ofrecer soluciones de transporte adaptadas a las necesidades de todos los ciudadanos. La elección de la tarjeta correcta puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de viaje, brindando mayor seguridad, comodidad y ahorro económico.

Es importante que los usuarios se informen sobre las diferentes opciones disponibles y elijan la tarjeta que mejor se adapte a sus hábitos de uso y necesidades individuales. El Sitp continúa trabajando en la mejora continua de sus servicios y en la implementación de nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia de transporte público más eficiente y de calidad





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