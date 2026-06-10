TuLotero llega a Colombia: la app de lotería digital con $7.000 de saldo gratis

TuLotero, la aplicación de lotería digital con más de 15 millones de usuarios, llega a Colombia como aliado oficial de La Única - Gelsa, ofreciendo $7.000 de saldo gratuito. La plataforma permite jugar a las loterías departamentales desde el celular, de forma segura y sin comisiones, con premios instantáneos y notificaciones automáticas.

TuLotero, la aplicación de lotería digital que ya utilizan más de 15 millones de personas en el mundo, aterriza en Colombia como aliado oficial de La Única - Gelsa, llevando las loterías tradicionales al celular de forma fácil y segura.

Para celebrar su llegada, la plataforma ofrece un regalo de bienvenida: $7.000 de saldo gratuito para los nuevos usuarios que se registren con el código promocional COLOMBIANO. Esta iniciativa busca acercar la emoción de las loterías departamentales a los colombianos, permitiéndoles participar desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de desplazarse a un punto de venta físico.

El origen de TuLotero se remonta a España, cuando sus fundadores, al ver un gran premio de Euromillones anunciado en televisión, notaron la ausencia de una aplicación para jugar desde el móvil. Una noche sin dormir y el deseo de hacer millonaria a la gente los llevaron a crear una plataforma que modernizara las loterías de manera sencilla y segura.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado una tecnología robusta que hoy opera en países como España, México y Estados Unidos, y ahora llega a Colombia con la misma filosofía: ofrecer una experiencia digital completa, sin comisiones y con total transparencia. La app permite a los usuarios elegir entre una amplia variedad de loterías departamentales, como las de Bogotá, Medellín, Cauca o Cundinamarca, todas al precio oficial, sin recargos.

Los tiquetes se guardan digitalmente en la plataforma, eliminando el riesgo de pérdida, y los premios se acreditan al instante después de cada sorteo, sin comisiones. Además, la aplicación ofrece notificaciones push para informar los resultados, la opción de generar números aleatorios, y la posibilidad de invitar amigos mediante un código embajador que otorga $7.000 adicionales a ambas partes. Un aspecto clave de TuLotero es la seguridad.

La plataforma cuenta con auditorías de PwC y GLI, certificación ISO27001, y utiliza transacciones seguras con BBVA, PSE, Nequi y DaviPlata. Cumple con los estándares PCI y cifrado SSL para proteger los datos personales y financieros de los usuarios.

Al operar como aliado oficial de La Única - Gelsa, garantiza que todos los sorteos son legales y oficiales, contribuyendo además al sistema de salud colombiano gracias a lo dispuesto en la Ley 643 de 2001, que destina los recursos de los juegos de suerte y azar al régimen subsidiado de salud. Para comenzar, los interesados deben descargar la app desde AppStore o PlayStore, registrarse y verificar su número de teléfono.

Luego pueden cargar saldo mediante los métodos disponibles y elegir el sorteo y los números. La app enviará una notificación con el resultado y, en caso de ganar, el premio se abona directo a la cuenta de saldo, pudiendo retirarlo sin comisiones a una cuenta bancaria. Para premios mayores, el equipo de TuLotero acompaña al ganador en todo el proceso de cobro.

La plataforma también permite consultar resultados de sorteos como Baloto, Revancha y Superastro, y planea ampliar su catálogo próximamente





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