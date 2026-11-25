El alcalde Dumek Turbay y el general Jesús Barrera reconocen la exitosa liberación de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena. Conoce los detalles del operativo y las declaraciones oficiales tras la intervención policial del 25 de noviembre.

Tras el exitoso desenlace del operativo policial que garantizó la liberación de los ciudadanos retenidos en el almacén Éxito de Cartagena, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, emitió un reconocimiento formal hacia la dirección de la Policía Nacional. Durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, Turbay Paz permaneció en la zona de los hechos, supervisando las labores de seguridad y estabilización que se llevaron a cabo inmediatamente después de la resolución de la crisis.

Elogios mutuos entre alcaldia y policia

El mandatario distrital sostuvo un encuentro directo con el general Jesús Alejandro Barrera, director general de la Policía Nacional, para destacar el liderazgo institucional demostrado durante las horas de mayor tensión. Turbay Paz calificó la intervención como una operación impecable y agradeció expresamente el respaldo recibido, enfatizando que el trabajo conjunto es fundamental para la seguridad de la ciudad.

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El general Barrera respondió a los agradecimientos del alcalde, reconociendo el acompañamiento constante de Turbay Paz desde el momento inicial en que las autoridades recibieron la información sobre la situación en el establecimiento comercial. El líder policial agradeció el apoyo logístico y humano proporcionado por la administración distrital durante todo el proceso de negociación y rescate.

Rescate y tranquilizacion de la ciudad

La liberación de los rehenes, quienes salieron sanos y salvos del interior del almacén, puso fin a una situación que mantuvo en alerta máxima a las autoridades y generó profunda preocupación entre los residentes de la capital del departamento de Bolívar. El éxito de la misión permitió restaurar la normalidad en la zona afectada y brindar tranquilidad a las familias involucradas.

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El alcalde Dumek Turbay Paz reiteró su compromiso con la protección de los habitantes de Cartagena, señalando que el resultado positivo de la emergencia es un motivo de alivio para toda la comunidad. El mandatario expresó su deseo sincero para que la ciudad pueda recuperar la sonrisa y la serenidad que caracterizan su vida cotidiana, superando los momentos de incertidumbre provocados por la retención de los ciudadanos.

Declaraciones del presidente de la policia

Abelardo De La Espriella, presidente de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía sobre el éxito del rescate tras horas de angustia generalizada. Su comunicación oficial sirvió para calmar los ánimos y confirmar que las operaciones tácticas se habían ejecutado según lo planificado, asegurando la integridad física de todos los involucrados en el incidente.

Ante las palabras de esperanza del alcalde, el general Barrera confirmó que la seguridad ciudadana seguirá siendo una prioridad inquebrantable, afirmando que la tranquilidad de Cartagena es el objetivo permanente de la institución. El intercambio concluyó con el lema institucional "Dios y patria", un gesto simbólico que ratificó la unidad entre la autoridad civil y la fuerza pública en la gestión de crisis.