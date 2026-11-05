Turespaña premia a Claudia Arango por turismo sostenible en Spain Talks Medellín

La editora de EL COLOMBIANO Claudia Arango Holguín recibió el premio en Medios en Spain Talks Medellín por cobertura de España. Análisis del evento y ganadores.

Este jueves se llevó a cabo en Medellín una nueva edición de Spain Talks, un foro de alto nivel que congrega a profesionales y representantes del sector turístico de España y América Latina. El objetivo central del encuentro fue reflexionar sobre las estrategias necesarias para avanzar hacia un modelo de turismo más responsable, respetuoso con el entorno y sostenible a largo plazo. La ciudad colombiana sirvió de escenario para un diálogo cruzado que busca equilibrar la actividad comercial con la preservación cultural.

Reconocimiento a medios por cobertura editorial

En el marco de este evento, Turespaña, organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo de España, entregó los Premios Spain Talks, los cuales resaltan cuatro categorías para poner en valor el compromiso del sector turístico con las comunidades locales. La periodista Claudia Arango Holguín, editora de Cultura y Tendencias de EL COLOMBIANO, recibió el galardón en la categoría de Medios de comunicación. Este reconocimiento premia contenidos periodísticos que sensibilizan sobre la importancia de un turismo más responsable y dan visibilidad al patrimonio cultural.

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La editorial colombiana ganó frente a otros trabajos de medios de comunicación de Argentina, Chile y otros nacionales. El jurado, integrado por los Consejeros de Turismo de España en Miami y en Buenos Aires, junto con representantes de medios y asociaciones turísticas profesionales de América del Sur, destacó su amplia cobertura editorial. Este trabajo acercó al lector colombiano experiencias emblemáticas en destinos como Aragón y Mallorca, demostrando la atracción cultural, deportiva y paisajística de España.

Artículos ganadores y fechas específicas

La periodista recibió el premio por tres artículos sobre turismo en España publicados entre 2025 y 2026. La reconocida publicación más reciente trata sobre Teruel y Zaragoza, joyas escondidas para conocer en España, y fue publicada el 6 de octubre de 2026. Esta crónica se unió a dos trabajos adicionales resultantes de un viaje turístico a Palma de Mallorca realizado el año anterior. Uno de ellos, sobre cinco lugares para visitar en esta isla, se publicó el 15 de diciembre de 2025. El tercer artículo, una crónica tras la visita a la academia y el museo de Rafael Nadal en Manacor, vio la luz el 22 de septiembre de 2025.

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Claudia Arango se ha caracterizado por buscar historias atractivas que permitan a los lectores conocer más sobre la cultura y las costumbres de los destinos que visita. Este año, también publicó crónicas sobre la caminata al letrero de Hollywood en Los Ángeles y el proceso para recrear la foto más famosa de Nueva York en el Top of the Rock del Rockefeller Center. Además, realizó un recorrido por el Museo de la Academia dedicado a los Premios Óscar. Arango expresó su satisfacción al recibir el premio de manos de Turespaña, señalando que viajar ha sido siempre un gusto y que contar esas historias en EL COLOMBIANO ha sido gratificante.

Otras categorías y ganadores regionales

Además del reconocimiento a los medios, el evento distinguió a otros actores clave de la industria. En la categoría de Embajadores, el ganador fue el creador de contenido argentino Juan Ignacio Fernández Juve, conocido como @juaninoticias en sus redes sociales. Esta categoría pone en valor la labor de personas que contribuyen a dar a conocer los destinos y su patrimonio cultural, favoreciendo una imagen del turismo vinculada al respeto por las comunidades locales y sus tradiciones.

En la sección de Productos y experiencias turísticas, Carrasco Viajes de Uruguay ganó el reconocimiento. Esta empresa fue destacada por presentar propuestas turísticas que permiten descubrir la identidad de los destinos mediante experiencias vinculadas a la artesanía, la cultura local y la participación de las comunidades. El enfoque de esta ganadora se basa en una perspectiva de sostenibilidad social que integra al viajero con la realidad local de manera profunda y respetuosa.

Por último, el apartado de empresas se lo llevó Vietur de Argentina. Esta compañía se llevó el premio al reconocer su compromiso empresarial con prácticas turísticas responsables que contribuyen al desarrollo local. La iniciativa busca proteger los valores culturales y crear oportunidades para las poblaciones de los destinos visitados. A través de estos reconocimientos, Turespaña busca dar visibilidad a las buenas prácticas y promover el intercambio de experiencias entre España y América Latina, fomentando el comercio justo y el turismo comunitario como pilares del futuro del sector.