Guaduas, Cundinamarca, registra un aumento superior al 120% en búsquedas de alojamiento para las fiestas de fin de año, consolidándose como el destino estrella para los viajeros colombianos. Airbnb revela que la tendencia del cierre de año se aleja de los grandes centros turísticos internacionales y se enfoca en destinos locales, pueblos con encanto y experiencias de naturaleza cercana. La plataforma digital destaca que San Gil, Jardín, Villa de Leyva y Tolú también experimentan crecimientos significativos en consultas, reflejando un cambio de hábitos en los turistas nacionales. Los datos muestran que más del 80% de los viajes se realizan en grupo o familia, con estancias cortas de dos a seis noches y destinos situados a menos de 800 kilómetros de origen. Esta tendencia marca un giro hacia el turismo regional, priorizando la conexión con paisajes cercanos y la desconexión sin necesidad de largas trayectorias, beneficiando a regiones como Antioquia, Santander y Boyacá que ofrecen atractivos culturales y naturales únicos.

Las tendencias de viaje para el cierre del año revelan un cambio significativo en los hábitos de los colombianos, quienes están priorizando destinos locales, pueblos con encanto y experiencias cercanas en lugar de las vacaciones tradicionales de larga distancia.

Según los datos más recientes publicados por Airbnb el jueves 26 de noviembre, las búsquedas de alojamiento en Guaduas, un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, han experimentado un crecimiento superior al 120 por ciento para la temporada navideña y se acercan a un incremento del 200 por ciento para el período de Año Nuevo. Esta cifra posiciona a Guaduas como uno de los destinos más destacados entre los viajeros nacionales que buscan escapar del clima de la capital sin necesidad de realizar trayectos extensos.

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La plataforma digital, que conecta a anfitriones con viajeros de todo el mundo, ha compilado esta información a partir de las consultas realizadas por sus usuarios, identificando una clara preferencia por la naturaleza, la arquitectura tradicional y los lugares que están ganando popularidad pero que aún no están masificados por el turismo internacional masivo. La lista de destinos en tendencia no se limita a un solo lugar, sino que abarca una variedad de regiones colombianas que comparten la característica de ofrecer experiencias auténticas y cercanas.

Principales destinos de aventura y cultura

Junto a Guaduas, sitios como San Gil en Santander, Jardín en el suroeste de Antioquia, Villa de Leyva en Boyacá y Tolú en Sucre encabezan las preferencias de los usuarios. Airbnb ha categorizado estas preferencias en cuatro grandes planes de viaje para facilitar la comprensión de las tendencias actuales. El primer plan se centra en la tierra caliente cercana a Bogotá, ideal para quienes desean cambiar de clima a pocas horas de la capital, siendo Guaduas el referente principal.

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El segundo plan integra la aventura y los pueblos con encanto, donde San Gil lidera con un crecimiento de más del 100 por ciento en búsquedas, seguido por Jardín con casi 50 por ciento, y se complementa con Los Santos y El Peñol. El tercer plan aborda la naturaleza y la cultura regional, liderado por Villa de Leyva con un aumento superior al 30 por ciento, incluyendo también a Villavicencio y Paipa.

Planes de viaje hacia la playa y el Caribe

Finalmente, el cuarto plan se dirige hacia la playa y el Caribe, destacando destinos más tranquilos como Tolú con un crecimiento de casi 30 por ciento, y Juan de Acosta en el Atlántico, reflejando un deseo de desconexión en entornos costeros menos congestionados. Además de la elección de destinos, el informe destaca cambios importantes en la composición de los viajeros y la duración de sus estancias.

Se observa que cada vez es menos común viajar solo, ya que los grupos y las familias concentran más del 80 por ciento de las búsquedas, siendo los grupos de tres o más adultos los más numerosos, seguidos de cerca por las familias que representan más del 30 por ciento de los viajes planificados. Los planes de viaje se han vuelto notablemente más cortos y cercanos, con más del 80 por ciento de las búsquedas correspondiendo a estancias de dos a seis noches.

Asimismo, más del 60 por ciento de los viajes se dirigen a destinos ubicados a menos de 800 kilómetros del lugar de origen, y más del 40 por ciento a menos de 480 kilómetros. Los gustos también varían según la generación, con los millennials mostrando un fuerte interés en destinos cercanos y de aventura, mientras que la generación Z distribuye sus búsquedas entre una mezcla de opciones como San Gil, Ibagué, Paipa y Tolú.

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En conjunto, estas tendencias indican que este fin de año, los colombianos buscan descubrir pueblos y paisajes a pocas horas de carretera, privilegiando la cercanía, la compañía en grupo y la simplicidad frente a la complejidad y lejanía de los destinos famosos tradicionales.