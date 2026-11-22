El Paisaje Cultural Ganadero integra agroturismo y tradición productiva en el Magdalena Medio, dinamizando la economía local con inversiones y rutas ecológicas en Antioquia.

El río Magdalena constituye el eje vertebral de las comunidades ribereñas en Antioquia, facilitando la navegación de mercancías y viajeros que han impulsado históricamente el desarrollo económico de la región. Actualmente, el turismo se consolida como una nueva vocación estratégica, representando el 2,4% del Producto Interno Bruto del Magdalena Medio y el 0,61% del Nordeste antioqueño. Esta expansión se apoya en un paisaje privilegiado ubicado entre las cordilleras Central y Oriental, donde la navegación en embarcaciones tradicionales, la exploración de humedales y la observación de aves en ecosistemas únicos atraen a visitantes desde Medellín, ubicada a unas tres horas por carretera.

Estrategia de Agroturismo Ganadero y Participación Empresarial

El Paisaje Cultural Ganadero es un proyecto iniciado en 2023 que busca fortalecer el sector cárnico bovino mediante la integración de actividades turísticas sin abandonar la vocación productiva de las fincas. En su primera etapa, participaron 50 empresas ganaderas que representan aproximadamente 12.000 hectáreas dedicadas a la producción de carne. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Gobernación de Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste antioqueño, así como del clúster cárnico bovino de Antioquia.

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En su fase turística inicial, se vinculó a 20 empresas con una inversión aproximada de $350 millones. El trabajo se concentra principalmente en los municipios de Puerto Berrío, Maceo, Puerto Nare, Caracolí y Yondó. Julián Isaza Mejía, responsable de Desarrollo Empresarial de Comfama, indica que el objetivo es permitir que las ganaderías continúen produciendo mientras incorporan actividades turísticas. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer los procesos del campo, acercarse a los animales, recorrer los predios a caballo y observar la fauna.

Gastronomía Grass-fed y Diversificación de Servicios Regionales

La experiencia turística incluye gastronomía, con especial énfasis en preparaciones de carne bovina proveniente de procesos grass-fed, donde los animales son alimentados principalmente con pasto. El proyecto trabaja en la selección de cortes, la preparación y la maduración de la carne, complementando las tradiciones culturales y los productos del río Magdalena. Cacao Betulia, una empresa ubicada en Maceo, es un ejemplo destacado que combina ganadería, cultivo de cacao y turismo en sus aproximadamente 300 hectáreas.

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Esta empresa cuenta con cabañas, espacios para encuentros empresariales y actividades relacionadas con la producción agropecuaria. Según Comfama, Cacao Betulia genera más de 20 empleos al integrar sus tres líneas de negocio. La diversificación conecta a las fincas con restaurantes, alojamientos, guías y otros prestadores de servicios, permitiendo que los ingresos del turismo circulen entre más negocios de la región. Esta estrategia busca dinamizar la economía local mediante la creación de una cadena de valor integrada.

Oferta Turística Fluvial y Ecológica en Puerto Berrío

Puerto Berrío presenta un paisaje distinto impulsado por el río, donde Carolina María Agriero, magíster en Turismo y copropietaria de La Alpina Centro Turístico, destaca los recorridos terrestres y fluviales entre el Monumental y el puente Río Magdalena. Durante el trayecto, los visitantes pueden observar especies de fauna y flora, aves, mariposas, semovientes de las haciendas, otras embarcaciones con turistas y pescadores. Esta variedad de opciones atrae a un público diverso interesado en la naturaleza y la cultura local.

Más adelante se encuentra el estadero El Aterrao, donde los visitantes pueden pescar y solicitar que preparen en el restaurante lo que acaban de capturar. La ciénaga de Barbacoas es otra experiencia recomendada, con una ruta ecológica liderada por un emprendedor ambiental local. Además, se destaca el humedal La Samaria, un parque de Comfama en Puerto Berrío donde se realizan recorridos y actividades de educación ambiental. En este espacio se han identificado cerca de 200 variedades de aves migratorias.

Aventura, Naturaleza y Desarrollo en Caracolí y Cisneros

En Caracolí, las cavernas del Nus y las actividades alrededor del corredor férreo forman parte de la oferta de turismo de naturaleza y aventura. El municipio, incluido en la estrategia Pueblos Mágicos de Antioquia, trabaja con operadores locales para fortalecer sus experiencias. Según Luis Valencia, coordinador de Turismo, actualmente hay 15 proyectos turísticos en desarrollo orientados a ampliar la oferta y dinamizar la economía local. Esta iniciativa busca aprovechar los recursos naturales y culturales del municipio.

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Cisneros se consolida como un destino para disfrutar del agua y la naturaleza, con atractivos como los Charcos del Uno, la quebrada Santa Gertrudis, el Charco de la Mama y la cascada El Caney. Esta última cuenta con una caída de más de 90 metros, donde también se practica cañonismo con reserva previa. Sebastián Restrepo Álvarez, coordinador de Turismo de Cisneros, señala que la aventura incluye un canopy de un kilómetro, el más largo de Antioquia y el segundo más extenso de Colombia. La oferta adicional incluye telesilla, parapente y enduro.