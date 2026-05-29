Turista paraguaya multada con 500 euros por nadar en la Fontana di Trevi

Una turista de Paraguay, identificada como Jennifer Soto, fue multada por saltar a las aguas de la Fontana di Trevi en Roma, ignorando las estrictas prohibiciones del monumento. El incidente ocurrió ante la mirada de decenas de visitantes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las autoridades locales reiteraron que estas medidas buscan preservar la integridad física de las fuentes y monumentos, los cuales sufren un desgaste acelerado debido al turismo masivo.

Una turista de Paraguay, identificada como Jennifer Soto, fue multada con 500 euros por saltar a las aguas de la Fontana di Trevi en Roma, ignorando las estrictas prohibiciones del monumento.

El incidente ocurrió el pasado jueves 28 de mayo ante la mirada de decenas de visitantes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Aunque en un principio varios medios aseguraron que la mujer era colombiana, posteriormente se confirmó su nacionalidad paraguaya. La mujer fue retenida por los agentes de la Policía local tras darse el chapuzón en medio de la intensa ola de calor que atraviesan varios países europeos, entre ellos Italia.

El incidente ocurrió a plena luz del día cuando la mujer, quien inicialmente se había acercado a la estructura para tomarse las tradicionales fotografías, decidió de forma imprevista saltar los cordones de seguridad. Hasta el momento, las autoridades romanas no han confirmado la cuantía exacta de la multa impuesta a esta última infractora, pero la legislación local para la protección del patrimonio histórico prevé sanciones sumamente severas para este tipo de conductas.

La Fontana di Trevi, la fuente barroca más grande y famosa de Roma, cuenta con vigilancia policial las 24 horas para evitar daños estructurales causados por la imprudencia de los visitantes. Las autoridades locales reiteraron que estas medidas buscan preservar la integridad física de las fuentes y monumentos, las cuales sufren un desgaste acelerado debido al turismo masivo





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