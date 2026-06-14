Turquía regresa a la Copa del Mundo después de más de dos décadas de ausencia

La selección de Turquía inició su tercera participación en una Copa del Mundo en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, después de más de dos décadas de ausencia.

La selección de Turquía inició su tercera participación en una Copa del Mundo en el BC Place Stadium de Vancouver , Canadá , después de más de dos décadas de ausencia.

El equipo, dirigido por Vincenzo Montella, cuenta con figuras como Arda Güler y el centrocampista Jackson Irvine, quien se espera conduzca a su selección a superar la fase de grupo. En su última participación en Qatar 2022, el equipo oceánico logró avanzar hasta los octavos de final. Turquía llega al torneo tras una campaña de clasificación destacada, donde finalizó en el segundo lugar detrás de España. El equipo se enfrentará a Suiza y México en la primera ronda.

El centrocampista Jackson Irvine y el central Harry Souttar, con quienes Turquía llega al torneo, son dos de las figuras clave del equipo. El cuadro dirigido por Vincenzo Montella cuenta con una serie de jugadores experimentados, como Arda Güler, quien se espera conduzca a su selección a superar la fase de grupo.

Además, el equipo cuenta con un buen equilibrio entre la defensa y el ataque, lo que les permite ser un contendiente serio en el torneo. En la primera ronda, Turquía se enfrentará a Suiza y México, dos equipos que también tienen aspiraciones de avanzar en el torneo. El partido será un gran desafío para el equipo, ya que ambos equipos tienen una gran experiencia en competiciones internacionales.

Sin embargo, Turquía está lista para enfrentar el desafío y demostrar su valía en el torneo. El equipo ha trabajado arduamente para prepararse para el torneo y está listo para dar todo de sí en el campo. En resumen, Turquía es un equipo con mucho potencial y una gran experiencia en competiciones internacionales. Está listo para enfrentar el desafío del torneo y demostrar su valía en el campo





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