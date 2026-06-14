Turquía y Australia se preparan para un duelo clave en el Grupo D del Mundial 2026

Las selecciones de Turquía y Australia ultiman detalles para el partido inaugural del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con ambos equipos buscando una victoria que impulse sus aspiraciones de clasificación en una zona dominada por la incertidumbre.

El seleccionado nacional de fútbol de Turquía realizó su sesión de entrenamiento de cara al crucial enfrentamiento contra su similar de Australia , en lo que constituye el partido inaugural del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, programado para el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, marca el inicio de las emociones en una zona competitiva que además incluye a Paraguay y al anfitrión Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con la expectativa de iniciar con buen pie su camino en el certamen, conscientes de que los primeros puntos son fundamentales para las aspiraciones de clasificación a la siguiente fase.

La concentración turca se ha desarrollado en las instalaciones de la Universidad Estatal de Georgia, donde el cuerpo técnico ha puesto énfasis en la definición y en la estrategia defensiva para neutralizar el juego aéreo de los Socceroos. El capitán turco, Hakan Çalhanoğlu, destacó la importancia de mantener la calma en los momentos clave y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Mientras tanto, Australia, bajo la dirección de Tony Popovic, ha completado su última práctica en el estadio donde disputará el duelo. Popovic, renovado recientemente hasta la Copa Asiática 2027, ha declarado que su equipo está preparado para cualquier estilo de juego y que la confianza en el grupo es alta. Entre los jugadores a seguir están el delantero australiano Ajdin Hrustic y el mediocampista turco Arda Güler, quienes podrían ser determinantes.

El árbitro designado para el partido es el mexicano César Arturo Ramos, quien estará asistido por el VAR. Se espera una gran asistencia de aficionados de ambos países, lo que añadirá un ambiente vibrante a este choque mundialista





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