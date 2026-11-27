El artista colombiano Tury lanza su nuevo sencillo 'Reza por mí', reflejo de fe y esfuerzo, coincidiendo con su acuerdo editorial con Sony Music Publishing.

El artista colombiano Tury lanzó oficialmente el 26 de noviembre de 2025 su nuevo sencillo titulado Reza por mí. Este lanzamiento musical coincide cronológicamente con hitos significativos en su trayectoria profesional reciente.

Firma Editorial y Alianza Comercial

Tury formalizó un acuerdo editorial con Sony Music Publishing para la administración mundial de sus derechos de autor. Este contrato se concretó en Bogotá a través de Gazz PRBO, su compañía de management. El sello Leal Label Services acompañó este proceso estratégico para el desarrollo del compositor.

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Pocos días antes del estreno musical, el martes 24 de noviembre, Tury presentó su vehículo Mercedes-Benz. Esta presentación formó parte de una alianza comercial con FZ. Durante dicho evento, el artista compartió adelantos exclusivos de la canción que ahora se distribuye digitalmente.

Narrativa Musical y Simbolismo Visual

La letra del tema aborda la gratitud, la fe y los sacrificios necesarios para alcanzar metas profesionales. La frase central Si mañana no estoy mami reza por mí expresa un vínculo profundo con la familia. Esta petición refleja afecto más que temor ante los cambios en la vida del intérprete.

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Una línea específica menciona Andaba en Mazda pero soñaba en el Mercho. Esta referencia conecta directamente con la realidad materializada mediante la entrega del auto. La narrativa musical valida visualmente el esfuerzo descrito en las estrofas anteriores.

La portada oficial muestra a Tury descalzo en la cima de una montaña. Aparece frente a un micrófono y equipo de grabación con una figura de Cristo al fondo. Esta imagen simboliza la intersección entre sus sueños artísticos y su espiritualidad personal.

Trayectoria y Reconocimientos Previos

Antes de este lanzamiento, Billboard Colombia reconoció a Tury como Artista Promesa en noviembre de 2025. También fue destacado por Billboard en Español como promesa del trap latino. Estos reconocimientos validaron su versatilidad entre reggaetón y otras vertientes urbanas.

Su presencia en el Billboard Colombia Hot 100 incluye temas como Candy, 40 de diciembre, Buenos días y Quítateloto. Cada uno de estos registros contribuyó a consolidar su identidad musical actual. El nuevo sencillo cierra un ciclo de crecimiento profesional iniciado recientemente.