Tusi en Medellín: fabricación casera tras asesinato revela mercado ilícito

Tras un asesinato en Medellín, se descubre la fabricación artesanal de tusi. El control de insumos por grupos criminales mantiene el tráfico activo pese a los operativos.

Un asesinato ocurrido dentro de una vivienda en Medellín ha revelado los detalles sobre cómo se produce localmente el tusi. Al lado de la escena del crimen, las autoridades encontraron un sartén sobre el fogón de la cocina con una sustancia rosada ya preparada, similar a esta droga. También había bolsas para empacarla y algunos químicos usados para su fabricación.

Escena del crimen y descubrimiento

El crimen en cuestión fue el de Keiner Chalá Rúa, un segoviano de 20 años a quien balearon en el barrio Moscú, en la comuna 3 (Manrique), el pasado 1 de octubre. Su cuerpo lo encontraron porque sus vecinos se alertaron por el sostenido olor a gas y químicos que salía de la vivienda.

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La escena de este caso no es la primera relacionada con la fabricación y distribución de la droga química. Según informes de inteligencia, la mayoría de esta sustancia, sin importar dónde se venda, se prepara en las cocinas de las casas.

Riesgos sanitarios y toxicología

Incluso al lado de donde están haciendo la comida de quienes viven ahí, según el relato de una persona que presenció la fabricación de tusi en el noroccidente de Medellín. Jorge Marín, médico especialista en toxicología de la Clínica Soma, explicó que lo que hacen en las cocinas de las casas es mezclar todos los químicos.

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Los procesos se pueden hacer en ese espacio para obtener el tusi sin riesgos. Si se hiciera la producción de anfetaminas o metanfetaminas, sería mucho más peligroso porque ahí sí habría posibilidad de explosiones. El experto agregó que el mayor peligro que se tiene al fabricar esta droga en los fogones de las viviendas es que se produce una contaminación en los alimentos.

Eso puede generar problemas de salud para quienes luego los consumen. Marín también indicó que no importa el valor en el que se venda esta droga en la ciudad; lo delicado es que, por la mezcla de sus componentes, se vuelve cada vez más adictiva y peligrosa.

Ubicación geográfica de los laboratorios

Esta sustancia se hace, prácticamente, de manera muy artesanal, sin ningún protocolo, mezclando las sustancias que se utilizan para eso, estimulantes, alucinógenos y otros químicos que la hacen muy peligrosa. El hasta este viernes secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo que muchas de estas cocinas artesanales se encuentran en sectores como el Barrio Antioquia, en la comuna 10 (La Candelaria).

También se localizan en las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez). Al tener identificados estos territorios como los principales ejes de producción y distribución a pequeña y gran escala, el exsecretario de Seguridad aseguró que allí se han concentrado los operativos recientes.

Los cuales han terminado con capturas e incautación de esta droga. Los operativos están destinados a atacar estas estructuras que están dinamizando el tráfico de estupefacientes a través de drogas sintéticas, que son muchas de esas drogas que están envenenando a nuestros jóvenes en algunos lugares.

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Dinamización del mercado ilegal

No solamente comerciales, sino recreativos y académicos, dijo Villa. Que esta droga se pueda preparar tan fácil hace que cada vez sean más las personas que la comercialicen. Esto lleva a que haya una mayor dinamización del mercado y que se pueda vender en establecimientos y espacios no pensados para otras sustancias.

Jorge Andrés Rico, experto y analista del conflicto armado, explicó que al no ser necesario que esto se haga en altas cocinas, genera una dinamización del mercado ilícito. Esto hace que se amplíe la oferta, siendo un producto mucho más barato de elaborar. Se habla, incluso, de que establecimientos comerciales que en el pasado no se le midieron al comercio de sustancias hoy estén metidos en la venta de esta droga.

Aprovechando la versatilidad de la misma. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), dijo que este negocio se triplicó en los últimos años y no se sabe bien cuánto se puede estar moviendo ahora. Hay mucha clientela y eso ha llevado no solo a su fabricación artesanal, sino a que haya establecimientos que la estén vendiendo como parte de su oferta, cuando no lo hicieron con otras drogas en el pasado.

Fracaso de restricciones y control de insumos

Este panorama fue clave para que fracasaran estrategias como la de restringir la venta de tusi en Medellín, propuesta el pasado 28 de mayo por la disuelta mesa de paz de la cárcel de Itagüí. Tras las verificaciones realizadas por este medio en el Parque Bicentenario, uno de los sitios donde se iba a restringir la comercialización, allí se evidenció que se vendía normalmente, pese a la promesa.

Pero el hecho de que el tusi pueda ser fabricado y vendido por cualquier persona con un fogón significa que se haya salido del redil de los criminales. Como parte de la dinamización, estos se encargaron de acaparar un factor clave para hacerlo: los insumos.