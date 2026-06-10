Tuteló contra la prohibición del uso de la bandera y la frase "Firmes por la patria" en la campaña de Abelardo De La Espriella

El penalista Fabio Humar presenta tutela alegando violación de derechos fundamentales ante la Corte Suprema, tras una medida cautelar que prohíbe a Abelardo De La Espriella usar símbolos patrios y la consigna "Firmes por la patria". La acción busca restablecer la igualdad electoral y la libertad de expresión política en la marcha hacia la segunda vuelta.

La campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella ha sido objeto de una nueva medida cautelar que le prohíbe el uso de la frase "Firmes por la patria" y la bandera nacional como parte de su estrategia de propaganda.

Ante esta restricción, el reconocido penalista Fabio Humar ha interpuesto una tutela ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, argumentando que la decisión vulnera al menos cinco derechos fundamentales, entre ellos la igualdad electoral, la libertad de expresión política, el debido proceso, la prohibición de censura previa y el derecho al voto libre e informado. Humar, quien actúa como tercero ajeno al proceso, pide que se restablezca de inmediato la igualdad de condiciones en la contienda y que la controversia se canalice por los cauces institucionales pertinentes.

Según el informe, la medida se adoptó sin un juicio de proporcionalidad, lo que genera una restricción de máxima intensidad que afecta la competencia electoral en un momento crítico para la segunda vuelta





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