UAESP pide prórroga CRA para mantener ASE Bogotá crisis basura

La UAESP solicita a la CRA modificar el plazo para radicar la solicitud de autorización de las ASE. La crisis de acumulación de residuos en Bogotá urge una definición normativa urgente.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ( UAESP) ha solicitado formalmente a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) una prórroga en el cronograma para radicar la autorización de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Esta gestión busca evitar el retorno inmediato a un modelo de libre competencia en Bogotá, situación que la entidad considera riesgosa para la gestión actual de residuos sólidos en la capital colombiana.

Contexto Crisis Acumulación Residuos Sólidos

Bogotá enfrenta una urgencia sanitaria evidente con la acumulación masiva de desechos, documentada por la UAESP en 478 puntos críticos específicos. La gravedad del problema ha derivado en la captura de personas por delitos ambientales relacionados con la mala disposición de basura. La ciudad produce diariamente más de 6.000 toneladas de residuos ordinarios, lo que exige una definición normativa clara y rápida para el modelo de recolección.

Also read Bogotá ganó un World Smart City Award por su política de vivienda Mi casa en Bogotá

Los contratos del esquema de ASE vencieron en febrero, pero se prorrogaron inicialmente hasta octubre para permitir ajustes administrativos. Al agotarse este plazo, la UAESP solicitó tiempo extra para finalizar la estructuración de motivos. La entidad mantiene que la urgencia radica en preservar la seguridad jurídica y continuar con las mesas técnicas interinstituales durante este periodo transitorio.

Resolución 1040 Marco Tarifario Regulación

El factor central de la demora es la actualización del marco tarifario de aseo, expedida por la CRA el pasado 30 de julio y regida por la Resolución 1040 de 2026. Este instrumento define las reglas para ciudades con más de 5.000 suscriptores urbanos durante los próximos cinco años. La norma exige priorizar la separación en la fuente y aprovechar la labor de la población recicladora.

Advertisement

Armando Ojeda, director de la UAESP, afirmó inicialmente que solo aguardaba este nuevo marco regulatorio para ajustar y radicar la solicitud de autorización de las ASE. Ojeda detalló que incorporarían avances regulatorios, medidas afirmativas para recicladores y ajustes en mobiliario público como contenedores sin reversión, basándose en conclusiones de estudios técnicos previos.

Requerimientos Modificación Cronograma Solicitud

El 22 de octubre, la UAESP solicitó modificar el cronograma establecido por la CRA. En el oficio radicando ante el regulador, la entidad argumentó que ya había finalizado la estructuración de los motivos. Solicitó presentar la solicitud una vez entre en vigencia el nuevo marco tarifario el 1 de enero de 2027, con el fin de evitar que debates judiciales se trasladasen a la prestación del servicio.

La CRA respondió el 29 de octubre rechazando este argumento. La comisión justificó su decisión indicando que el nuevo marco tarifario goza de presunción de legalidad. Este rechazo coloca a la UAESP en una posición compleja, ya que la ciudad sigue operando bajo un esquema transitorio excepcional vigente hasta el 30 de noviembre de 2027.

Impacto Operación Cinco Operadores Sectorial

La autorización transitoria permitió extender los contratos con cinco operadores actuales: Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Este mecanismo evitó que el esquema de libre competencia regresara a la ciudad desde febrero, una situación que expertos consideran preparada para generar una crisis de saneamiento, especialmente en zonas menos atractivas para los operadores.

Advertisement

La incertidumbre persiste mientras la UAESP ajusta su postura frente a los requisitos de la CRA. La entidad defiende las ASE como el modelo necesario para Bogotá, pero debe navegar las exigencias regulatorias actuales. El desenlace determinará si la capital mantiene su estructura actual o se ve obligada a implementar cambios estructurales en la recolección de residuos sólidos.