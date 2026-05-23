Uber y las autoridades colombianas: una alianza para la seguridad

Uber ha estrechado lazos con las autoridades colombianas para colaborar en la entrega de información que permita esclarecer casos de diversa índole. La aplicación, que se ha posicionado como una alternativa de movilidad en diversas ciudades del país, asume una gran responsabilidad en la seguridad de sus usuarios y conductores. Para ello, cuenta con un sistema de seguridad robusto y un equipo especializado que trabaja en conjunto con las autoridades. Nelson Molina, gerente de Enlaces de Seguridad Pública para Latinoamérica de Uber, destaca la importancia de la colaboración con las autoridades y la disposición de la compañía para facilitar el acceso a la información en procesos legales.

Uber ha estrechado lazos con las autoridades colombianas para colaborar en la entrega de información que permita esclarecer casos de diversa índole. La aplicación, que se ha posicionado como una alternativa de movilidad en diversas ciudades del país, asume una gran responsabilidad en la seguridad de sus usuarios y conductores.

Para ello, cuenta con un sistema de seguridad robusto y un equipo especializado que trabaja en conjunto con las autoridades. Nelson Molina, gerente de Enlaces de Seguridad Pública para Latinoamérica de Uber, destaca la importancia de la colaboración con las autoridades y la disposición de la compañía para facilitar el acceso a la información en procesos legales.

El equipo especializado, integrado por personas con experiencia en agencias policiales o exfiscales, cuenta con un Portal de Respuesta de Seguridad que opera 24/7 para la solicitud de información por parte de las entidades competentes. Los tiempos de respuesta se ajustan a la urgencia del caso. En caso de una situación irregular en un viaje, los usuarios deben presentar la denuncia ante las autoridades, quienes podrán acceder al portal habilitado por Uber para solicitar la información específica.

Además, cada trayecto está seguido por GPS y queda registrado en la plataforma, lo que puede ser compartido con las autoridades en caso de una investigación. Uber enfatiza que solo las entidades con facultades de investigación pueden acceder a esta información bajo solicitud en el marco de un proceso legal, ya que la compañía no comparte estos datos con terceros para proteger la privacidad de quienes usan la aplicación.

La empresa también destaca que cuenta con más de 40 herramientas de seguridad disponibles en la plataforma para velar por la seguridad de usuarios y socios, entre ellas se encuentran verificación de licencias de conducción y antecedentes penales, alertas ante anomalías en la ruta, botón de emergencia, cobertura de seguro, grabación de audio, entre otras. Uber está implementando acciones de sensibilización para que los socios estén alertas ante posibles irregularidades en los trayectos y puedan reportarlos de manera oportuna.





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uber Seguridad Autoridades Colombia Información Casos Colaboración GPS Portal De Respuesta Herramientas De Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La pugna por la derecha: ¿beneficio para Cepeda o para los candidatos?La pugna entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por el liderazgo de la derecha en la carrera presidencial colombiana ha generado un debate sobre el impacto de la disputa en la candidatura de Iván Cepeda. Algunos expertos consideran que la pugna ha fortalecido la posición de Cepeda, mientras que otros creen que ha beneficiado a Valencia y De la Espriella, especialmente a los votantes indecisos.

Read more »

Cancillería de Colombia expulsa “por reciprocidad” al embajador de Bolivia, Ariel Percy MolinaEl Gobierno colombiano dejó abierta la puerta a colaborar en cualquier iniciativa de diálogo en favor de la paz y la estabilidad interna del país sudameric...

Read more »

Números de la suerte para cada signo zodiacal: Una guía astrológica para tomar decisionesLa guía astrológica ofrece una orientación para quienes desean tomar decisiones con un toque de suerte y equilibrio, a través de los números de la suerte recomendados para cada signo zodiacal. En este texto, se presentan los números de la suerte para cada signo y las áreas de la vida en las que puedes enfocarte para aprovechar estas energías.

Read more »

Jesús Duarte, el joven que sicarios mataron en Nelson Mandela: tenía 12 anotacionesSon 2 los ataques a bala perpetrados por sicarios los que hubo en la noche de este miércoles 20 de mayo en Cartagena. Esto dijeron las autoridades.

Read more »