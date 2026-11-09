UBPD Enfrenta Recorte Presupuestal 2027: Luz Forero Gestiona Crisis con 59.000 Millones

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) operará con recursos reducidos a mitad de los solicitados. Luz Forero detalla cómo el ente mantiene su labor humanitaria ante la crisis financiera.

La búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado en Colombia enfrenta un desafío financiero sin precedentes para el año próximo. Luz Janet Forero Martínez, médica cirujana y directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ( UBPD), ha anunciado que la entidad operará con un presupuesto de inversión severamente reducido para el 2027. Este recorte implica que los recursos asignados apenas cubren la mitad de los fondos necesarios para las acciones logísticas básicas.

Crisis Financiera y Números del Recorte

La falta de recursos económicos obligará a la UBPD a cambiar drásticamente su metodología operativa durante el próximo año fiscal. Luz Forero Martínez reveló que el proyecto de inversión de la entidad superaba los 112 mil millones de pesos, cifra que representaba lo esencial para mantener la búsqueda activa. Sin embargo, las autoridades únicamente asignaron 59 mil millones de pesos para cubrir estas necesidades críticas.

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Este corte presupuestal afecta directamente la capacidad de la entidad para ejecutar procesos complejos que requieren tiempo y recursos significativos. La directora señaló que el proyecto inicial exigía más del doble de lo que finalmente fue aprobado por el Estado. Esta discrepancia financiera crea un escenario de grandes limitaciones que la dirección de la unidad debe gestionar con urgencia para no detener el trabajo humanitario.

Impacto en Personal y Estrategias de Búsqueda

El personal de planta de la Unidad de Búsqueda permanecerá intacto, asegurando que la estructura central de la entidad no se vea dispersa. No obstante, la reducción presupuestal, sumada a políticas generales de achicamiento del Estado, provocará una merma en el número de contratistas y profesionales de varias disciplinas que apoyan la labor forense y técnica.

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Para mitigar el impacto de la falta de plata, la entidad se enfocará en tocar puertas ante la comunidad nacional, internacional y el sector privado. La estrategia consiste en gestionar procesos más eficientes que cuesten menos dinero, aunque la complejidad de encontrar a los desaparecidos no disminuya. La dirección considera estas alianzas como una vía esencial para sostener la operación ante la escasez de fondos públicos.

Enfoque Forense y Voluntariado Comunitario

Los investigadores de la UBPD han producido una cantidad significativa de información que ahora requiere ser operativizada mediante trabajo forense. Luz Forero Martínez anticipó que el 2027 será un año de enfoque total en las acciones forenses para recuperar cuerpos que la entidad ya ha identificado y ubicado geográficamente. Este cambio de estrategia busca optimizar los recursos escasos en lugares concretos.

Además, la unidad fortalecerá su estrategia de voluntariado bajo la iniciativa llamada "Los amigos de la búsqueda". Esta medida permitirá gestionar la donación de trabajo comunitario para apoyar la localización de desaparecidos. La intención es aprovechar la mano de obra voluntaria para cubrir territorios dispersos donde la inversión directa es limitada.

Rutas Operativas y Protección de Víctimas

Con la capacidad instalada de personal restante, la Unidad de Búsqueda aspira a mantener "apuestas concretas" como la Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. Esta red, junto con la Ruta Buscadora, cuenta con equipos diseñados para llegar a territorios dispersos donde muchas víctimas no han solicitado ayuda formal. Estos grupos buscan a quienes buscan a sus familiares desaparecidos por diversos motivos de miedo o desconfianza.

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La entidad mantiene protocolos estrictos de reserva y confidencialidad para proteger a las familias. Luz Forero recordó que el mandato extrajudicial de la UBPD garantiza que las víctimas no sean amenazadas ni generen riesgos innecesarios para quienes estuvieron en el conflicto. Esta garantía es fundamental para que las personas decidan compartir información sobre la ubicación de sus seres queridos sin temor a persecución penal.

Desafíos Futuros y Contexto Regional

A pesar de las limitaciones, la unidad cuenta con un mandato que extiende sus funciones hasta 2028, aunque existen discusiones sobre una posible prórroga de 20 años más. La magnitud del trabajo es inmensa, ya que el propio ente estima que tardaría 375 años en encontrar a los desaparecidos si localizara uno diariamente. Esta proyección matemática ilustra la gravedad del desafío logístico que enfrenta la institución.

En la región Caribe, la Unidad de Búsqueda actualmente rastrea a 19.611 personas dadas por desaparecidas, una cifra que representa una parte significativa de los 137.000 casos nacionales. La mayoría de los solicitantes son mujeres, representando seis de cada diez casos, quienes esperan noticias de madres, esposas e hijas perdidas en el conflicto. La entidad permanece activa y comprometida con esta misión histórica a pesar de las adversidades financieras actuales.