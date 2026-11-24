La UBPD halló 54 cuerpos en el cementerio San José de Siloé en Cali. Dos familias ya fueron notificadas en este esfuerzo por identificar víctimas del conflicto armado.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ( UBPD) recuperó 54 cuerpos en el cementerio San José de Siloé, ubicado en la comuna 20 de Cali. Esta intervención humanitaria se completó tras cuatro semanas de trabajo intenso con tres equipos especializados. Hasta la fecha, dos familias ya han sido informadas sobre los hallazgos realizados en este camposanto.

La operación tiene como objetivo localizar, recuperar e identificar a personas que desaparecieron durante el conflicto armado colombiano y que fueron enterradas sin que sus familiares supieran su paradero. La búsqueda se centra específicamente en casos anteriores al 1 de diciembre de 2016, abarcando tanto víctimas directas como no reclamadas en este cementerio.

Also read Luciano Pons destaca la reacción del Atlético Bucaramanga ante América de Cali

Estrategia multidisciplinaria en Siloé

El proceso técnico implica la participación de especialistas en genética, odontología, medicina y antropología. Cada cuerpo recuperado pasa por un riguroso proceso de análisis para determinar su identidad y, en el mejor de los casos, permitir su devolución a los seres queridos. El investigador humanitario Orlando Solano señaló que los cuerpos provienen no solo de Cali, sino también de departamentos como Chocó, Nariño y Cauca.

Muchos de estos restos llegaron a Cali tras enfrentamientos armados para realizar procedimientos médico-legales debido a la complejidad de los casos. Los que no lograron ser identificados o reclamados fueron inhumados en este cementerio, que lleva décadas siendo un referente de inhumaciones estatales en la región. La cifra inicial de cerca de 50 cuerpos aumentó a 54 con el avance de las labores.

Advertisement

La búsqueda inversa de identidades

Las estrategias de búsqueda incluyen una perspectiva inversa que busca a familiares de personas cuyos cuerpos ya han sido identificados pero que nunca fueron reclamados. Este enfoque implica localizar a quienes aún no saben que sus seres queridos fueron hallados, complementando las solicitudes tradicionales de familias que preguntan por desaparecidos. Este método es crucial para cerrar casos antiguos sin resolver.

El Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana registra actualmente 3.859 personas desaparecidas. De este total, 3.388 corresponden al contexto de Cali y están vinculadas al conflicto armado. La magnitud de estos números evidencia la necesidad de intervenciones exhaustivas en lugares de enterramiento masivo o anónimo.

Impacto humano y cifras nacionales

A nivel nacional, las cifras son significativamente mayores, con 138.900 personas desaparecidas en Colombia. De estas, 42.878 tienen una solicitud de búsqueda formal ante la Unidad, lo que indica que muchos casos aún esperan ser documentados o atendidos adecuadamente. Esta diferencia resalta la brecha entre los casos conocidos y los que permanecen en el anonimato.

La UBPD ha reiterado que su trabajo es humanitario y extrajudicial, enfocándose en encontrar a las personas desaparecidas y entregar respuestas a las familias, sin establecer responsabilidades penales. Para quienes llevan años esperando una respuesta, cada identificación representa una posibilidad de cerrar una incertidumbre prolongada. Los familiares pueden acercarse a la Unidad para registrar casos y aportar muestras biológicas para el cruce de información.

Advertisement

Próximos pasos y análisis genéticos

Con los 54 cuerpos recuperados, comienza una fase crítica de análisis y contraste de información en laboratorio. Los resultados de los análisis forenses permitirán avanzar en la identificación precisa de los restos y facilitar el reencuentro con las familias afectadas. La intervención continúa como uno de los procesos de búsqueda más grandes en la historia reciente de la ciudad.

La comunidad de Cali y el Valle del Cauca puede seguir estos avances, sabiendo que la Unidad mantiene su compromiso con la verdad y la reparación simbólica. Cada cuerpo identificado es un paso adelante hacia la justicia y la paz para las víctimas del conflicto armado colombiano. La esperanza de las familias que buscan a sus seres queridos se basa en la persistencia de estos equipos técnicos y humanos en el campo.