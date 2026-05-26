UBPD recupera tres cuerpos en cementerio de Betania y adelanta labores forenses en zonas rurales

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó la recuperación de tres cuerpos en el cementerio de Betania, ubicado en el corregimiento La Sierra, jurisdicción del municipio de Puerto Nare, Antioquia, como parte de las acciones humanitarias que adelanta en el Magdalena Medio para esclarecer casos de desaparición relacionados con el conflicto armado.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó tres cuerpos en el cementerio de Betania, en Puerto Nare , mientras avanzaba en nuevas intervenciones forenses en zonas rurales del Magdalena Medio .

Equipos forenses de la UBPD adelantaron labores de recuperación e intervención en el cementerio de Betania y en zonas rurales de Puerto Boyacá. La recuperación de estos cuerpos hace parte del Plan Regional de Búsqueda Puertos del Magdalena Medio, una estrategia humanitaria que busca dar respuestas a cientos de familias que durante décadas han buscado información sobre sus seres queridos desaparecidos





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