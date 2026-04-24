Ucrania Recuerda 40 Años de Chernóbil en Medio de Nuevas Amenazas

Ucrania conmemora el 40º aniversario de la explosión en Chernóbil, la peor catástrofe nuclear civil de la historia, en un contexto de riesgo renovado debido a la invasión rusa y los daños a las instalaciones de contención.

Ucrania conmemora el 40º aniversario de la explosión en la central nuclear de Chernóbil , la peor catástrofe nuclear civil de la historia. Esta conmemoración se produce en un contexto especialmente delicado, más de cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania , que ha puesto en peligro la planta y ha incrementado el riesgo de una nueva tragedia radiactiva.

El 26 de abril de 1986, a las 01:23, un error humano durante una prueba de seguridad en el reactor número cuatro de Chernóbil, ubicado en el norte de Ucrania (entonces parte de la Unión Soviética), desencadenó una explosión devastadora. El estallido destruyó el interior del edificio y liberó una nube de humo radiactivo a la atmósfera, con el combustible nuclear ardiendo durante más de diez días.

Se utilizaron miles de toneladas de arena, arcilla y lingotes de plomo, lanzados desde helicópteros, en un intento desesperado por contener la fuga radiactiva. La investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) atribuyó el desastre a graves deficiencias en el diseño del reactor y del sistema de apagado, combinadas con el incumplimiento de los procedimientos operativos. En los días siguientes, la nube radiactiva se extendió rápidamente, contaminando gravemente Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y posteriormente alcanzando otras partes de Europa.

La primera alerta pública se emitió con retraso, dos días después, cuando Suecia detectó un aumento significativo en los niveles de radiación. El OIEA fue notificado oficialmente el 30 de abril, pero el líder soviético Mijaíl Gorbachov no reconoció públicamente el accidente hasta el 14 de mayo. Las estimaciones del número de fallecidos varían considerablemente, pero se calcula que miles de personas perdieron la vida como consecuencia de la exposición a la radiación.

Un informe de la ONU de 2005 estimó 4.000 muertes comprobadas o previstas en los tres países más afectados, mientras que Greenpeace elevó la cifra a cerca de 100.000 en 2006. Se estima que alrededor de 600.000 personas, conocidas como “liquidadores”, que participaron en las operaciones de limpieza y contención, estuvieron expuestas a niveles peligrosos de radiación. Este desastre generó un profundo temor público hacia la energía nuclear, impulsando el crecimiento de movimientos antinucleares en toda Europa.

La central de Chernóbil fue ocupada por las fuerzas rusas al inicio de la invasión de Ucrania en 2022, sin encontrar resistencia. Los soldados rusos establecieron campamentos y cavaron trincheras en áreas contaminadas, como el Bosque Rojo, que adquirió su nombre debido al color de los árboles tras la explosión. Esta ocupación generó una gran preocupación por la posibilidad de que un incidente militar pudiera desencadenar otro desastre nuclear.

El ejército ruso se retiró aproximadamente un mes después, tras el fracaso de su intento de tomar Kiev, la capital ucraniana, ubicada a unos 130 km de Chernóbil. Los restos de la central están protegidos por una estructura de acero y hormigón conocida como el sarcófago, construida rápidamente después del accidente de 1986. Entre 2016 y 2017, se instaló una nueva cubierta exterior de alta tecnología, el Nuevo Confinamiento Seguro, diseñada para reemplazar al sarcófago, que era una solución temporal.

Sin embargo, esta estructura fue dañada por un dron ruso en febrero de 2025, comprometiendo su capacidad para contener la radiación. Un informe de Greenpeace de abril de 2025 advirtió sobre la posibilidad de fugas radiactivas debido a la imposibilidad de reparar la cubierta en el momento actual. El director de la central advirtió en diciembre de 2025 que otro ataque ruso podría provocar el colapso del refugio contra la radiación.

La zona alrededor de la central fue evacuada y se convirtió en una zona de exclusión, abandonando pueblos, campos y bosques. Más de 2.200 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania y 2.600 kilómetros cuadrados en el sur de Bielorrusia son prácticamente inhabitables, y según el OIEA, no serán seguros para vivir durante los próximos 24.000 años.

La ciudad de Pripyat, ubicada a tres kilómetros de la central y con una población de 48.000 habitantes en 1986, fue completamente evacuada y permanece abandonada, con edificios en ruinas y un parque de atracciones oxidado, creando una atmósfera postapocalíptica. Antes de la invasión rusa de 2022, se ofrecían visitas guiadas a la zona, pero desde hace casi tres años, el acceso está restringido a los turistas





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