Las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunirán el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi con mediación estadounidense para buscar un fin al conflicto que inició la invasión de 2022.

Ucrania y Rusia reanudarán las conversaciones diplomáticas el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi, ciudad emiratí que servirá de escenario para estos diálogos tras más de ocho meses de pausa forzosa. Esta interrupción prolongada se debió principalmente al estallido del conflicto en Oriente Medio, que desplazó la atención global y complicó la logística de las negociaciones previas. La presencia de Estados Unidos como mediador oficial marca un cambio significativo en la dinámica de la guerra más mortífera de Europa desde 1945.

Contexto bélico y presión energética

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lidera una estrategia defensiva mientras el país soporta bombardeos rusos constantes que afectan gravemente a la infraestructura civil. Desde hace más de un mes, las Fuerzas Armadas de Rusia han intensificado los ataques contra la red energética ucraniana, generando una crisis humanitaria inminente. Estaofensiva térmica amenaza con dejar a millones de ciudadanos sin calefacción, agua corriente ni electricidad durante el próximo invierno, una situación que añade una capa adicional de urgencia a las gestiones en Abu Dabi.

Also read Economía de Colombia: Crisis fiscal obliga a priorizar gastos y evitar aumento de impuestos

El papel de Trump y la estrategia estadounidense

La administración estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, ha adoptado un enfoque directo que ha generado tensiones diplomáticas con Kiev. Trump ha estrechado lazos con Moscú y ha cerrado acuerdos para el suministro de diésel ruso, ignorando en parte las sanciones occidentales vigentes. Esta postura ha provocado consternación en Ucrania, donde el analista Volodimir Fesenko señala que los líderes ucranianos se sienten obligados a adaptarse a la nueva estrategia estadounidense. No obstante, un precedente positivo surgió gracias a la intervención de la primera dama, Melania Trump, facilitando un alto el fuego en Jersón que permitió evacuaciones humanitarias respetadas por ambos bandos.

Composición de las delegaciones y posiciones

La delegación ucraniana estará encabezada por el negociador Rustem Umiérov, quien contará con el respaldo de Kirilo Budánov, jefe de la administración presidencial y exdirector de inteligencia militar. Por su parte, la mesa rusa la dirigirá el historiador Vladimir Medinski, acompañado del viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, según confirmó Alexander Gabuev del Centro Carnegie Rusia-Eurasia. Vladimir Putin mantiene su negativa a reunirse cara a cara con Volodimir Zelenski, condition sine qua non que se cumple solo si el encuentro se celebra en Moscú, lo que complica las dinámicas de alto nivel. Los medios occidentales reportan que la UE, la OTAN y el grupo E3 estarán presentes de manera paralela, aunque sin asiento directo en la mesa tripartita.

Advertisement

Realidad en el frente y objetivos territoriales

En el terreno militar, la guerra ha alcanzado un punto de estancamiento relativo caracterizado por el uso masivo de drones que impide maniobras a gran escala. Aunque las tropas rusas continúan avanzando lentamente, lo hacen a costa de pérdidas cuantiosas que frenan su ritmo de conquista. El presidente Putin ha declarado como objetivo principal la toma total de la región de Donetsk, una meta que expertos militares estiman que podría tardar meses o incluso años en lograrse al ritmo actual. Por el contrario, una contraofensiva ucraniana reciente ha permitido recuperar terreno y aliviar la presión sobre Kramatorsk y Sloviansk, bastiones clave en el este que permanecen fuera del control del Kremlin.

Implicaciones para la seguridad europea

La reanudación de estos diálogos bajo la mediación de Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes visitaron Kiev y Moscú en septiembre, genera inquietud entre los aliados europeos. Existe el temor fundado de que Washington y Moscú alcancen un acuerdo bilateral que excluya a la Unión Europea, tal como ha intentado hacer Rusia históricamente. El emisario ruso Kiril Dmitriev ya mantuvo conversaciones en la Casa Blanca, donde Trump auguró un gran acuerdo que podría abarcar la seguridad de toda Europa. La arquitectura de seguridad europea está por definirse, y la comunidad internacional observará si esta cumbre marca el inicio de una nueva era diplomática o simplemente una tregua temporal en el conflicto.