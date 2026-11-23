La Universidad de Santander y CEMEX lideran la Segunda Jornada por la Erradicación de la Pobreza, impactando a 639 personas con acciones de sostenibilidad y salud en El Nogal II.

La Universidad de Santander (UDES), a través de su programa MIUDES, y la empresa CEMEX han ejecutado una iniciativa de acción social de gran envergadura en el norte de Bucaramanga. Esta alianza, enmarcada en la Segunda Jornada por la Erradicación de la Pobreza, reunió a estudiantes, profesores y voluntarios internacionales para abordar la pobreza desde la empatía y el trabajo colectivo.

La acción se desarrolló específicamente en los asentamientos humanos El Nogal II y Bonanza Campestre. Bajo la premisa de que el conocimiento se convierte en esperanza cuando sale de las aulas, este proyecto unió a jóvenes de 20 programas académicos de la UDES con los líderes comunitarios y las familias de estos sectores, con el objetivo de construir soluciones reales y duraderas.

Also read David González se pronunció sobre Kevin Londoño y su gesto en el partido contra Atlético Bucaramanga

Estrategia de sostenibilidad y construcción de capacidades

El programa MIUDES priorizó la construcción de capacidades frente a la simple entrega de ayudas. Los estudiantes dialogaron puerta a puerta con los vecinos sobre temas críticos como el cuidado del entorno, el reciclaje y el compostaje. Además, junto con las familias, sembraron hortalizas y construyeron galpones familiares para la cría de gallinas ponedoras, las cuales fueron rifadas entre los participantes para sembrar semillas de seguridad alimentaria y autosostenibilidad.

El respaldo institucional de la UDES se extendió a áreas legales y empresariales. Sus consultorios jurídico y empresarial ofrecieron orientación cercana y gratuita a la comunidad. Este enfoque integral buscaba que los futuros profesionales entendieran su rol disciplinar en contextos reales y vulnerables, despertando su sensibilidad social y responsabilidad como lo destacó Sandra Patricia Ortiz, coordinadora de MIUDES.

Advertisement

Impacto social en la infancia y los adultos mayores

La jornada también tuvo un profundo enfoque humano dirigido a la niñez y la tercera edad. En un taller de cocreación previo, los niños y adolescentes de El Nogal II plasmaron sus sueños para el barrio en un mural, recuperando y adecuando el salón comunal como un espacio central para futuros encuentros pedagógicos.

Para los adultos mayores, se implementó la estrategia 'Revístete con propósito'. Esta venta de garaje solidaria, con prendas donadas en la universidad, recaudó fondos para fortalecer TelaVives, un emprendimiento de arepas liderado por adultos mayores del sector. Esta iniciativa busca impulsar su autonomía económica y promover el consumo responsable dentro de la comunidad.

La jornada culminó con un acto simbólico de unión alrededor de una gran olla comunitaria. Con el respaldo de dos Juntas de Acción Comunal, 639 personas, entre vecinos, estudiantes y docentes, compartieron alimentos, borrando distancias sociales y celebrando la colectividad tras días de intensa labor.

Voluntariado internacional y aprendizaje interdisciplinario

El impacto de MIUDES ha trascendido fronteras al integrar voluntarias de la Universidad de Alcalá en España. La médico de familia Luz Martín Rodríguez ha apoyado procesos de salud infantil y atención a adultos mayores, valorando el trabajo en equipo interdisciplinario. Por su parte, la psicopedagoga Marina Curto Mangas diseñará un proyecto de acompañamiento académico en el salón comunal, analizando datos para abordar las dificultades de las familias con extensas jornadas laborales.

Advertisement

Para los estudiantes de la UDES, esta experiencia fue una lección de vida irreplicable en el aula. Laura Juliana Jaramillo, residente de la Especialización en Medicina Familiar, destacó que trabajar con diferentes especialidades permite conocer el desarrollo de capacidades de cada profesión en un mismo contexto, entendiendo que las problemáticas sociales requieren miradas integrales y profundas.