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UEFA designa oficialmente a Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026

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UEFA designa oficialmente a Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026
Omar ArtanUEFASupercopa De La UEFA
📆6/11/2026 3:43 PM
📰CMILANOTICIA
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El árbitro somalí Omar Artan, rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, ha sido designado oficialmente por la UEFA para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026 en Austria.

El árbitro somalí Omar Artan , a quien el Gobierno de los Estados Unidos le denegó formalmente la entrada a su territorio impidiéndole ejercer sus funciones en la Copa Mundial de la FIFA, fue designado oficialmente este jueves para pitar en la próxima edición de la Supercopa de la UEFA , según confirmó la entidad a través de un comunicado público.

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026", anunció el organismo del balompié europeo

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