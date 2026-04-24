UEFA Suspende a Gianluca Prestianni por Conducta Discriminatoria

La UEFA ha sancionado al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, con seis partidos por comportamiento discriminatorio hacia Vinícius Júnior, aunque tres de ellos quedan suspendidos por dos años. La sanción se basa en una conducta considerada 'homófoba' por la UEFA.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ( UEFA ) ha impuesto una sanción de seis partidos al joven futbolista argentino Gianluca Prestianni , perteneciente al club Benfica , debido a una conducta considerada discriminatoria.

Sin embargo, una parte significativa de esta sanción, específicamente tres de los seis partidos, ha sido suspendida por un período de prueba de dos años. Esta decisión surge tras una investigación exhaustiva llevada a cabo por la UEFA, en respuesta a acusaciones de comportamiento racista dirigidas hacia el jugador brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, durante el partido de ida de los playoffs para los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado el 17 de febrero.

El incidente en cuestión involucró presuntos comentarios despectivos proferidos por Prestianni hacia Vinícius, específicamente el uso de un término racialmente ofensivo. El árbitro del encuentro activó inmediatamente el protocolo antirracista establecido por la UEFA, y tanto Vinícius Júnior como otros jugadores del Real Madrid, incluyendo a la superestrella francesa Kylian Mbappé, expresaron públicamente su indignación y denunciaron lo que consideraron un acto de discriminación inaceptable.

Prestianni, por su parte, negó vehementemente las acusaciones a través de sus redes sociales, argumentando su inocencia y calificando las acusaciones como infundadas. Esta negación no impidió que la UEFA lo suspendiera provisionalmente para el partido de vuelta, el cual ya está incluido dentro de la sanción final. La gravedad de la situación ha generado un amplio debate sobre la lucha contra el racismo en el fútbol y la necesidad de medidas más contundentes para erradicar este flagelo.

La decisión de la UEFA subraya el compromiso de la organización con la tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación en el deporte. La UEFA, en su comunicado oficial, detalló que la sanción se basa en la determinación de que Prestianni incurrió en una conducta discriminatoria, aunque sorprendentemente, la calificación específica de esta conducta se define como “homófoba” en lugar de “racista”, como inicialmente se había reportado.

Esta distinción es crucial, ya que valida parcialmente la línea de defensa presentada por el jugador argentino, tal como fue informado por la cadena deportiva estadounidense ESPN. La cámara disciplinaria de la UEFA, al emitir su veredicto, consideró que las pruebas presentadas respaldaban la acusación de conducta discriminatoria, pero no de manera concluyente en lo que respecta a un insulto racista directo.

La suspensión de tres partidos, sujeta a un período de prueba de dos años, implica que Prestianni no deberá cumplir con estos partidos adicionales si no reincide en comportamientos similares. Esta condición busca fomentar la reflexión y el cambio de conducta por parte del jugador.

Además, la UEFA ha anunciado que solicitará a la FIFA, la organización rectora del fútbol a nivel mundial, que extienda la suspensión a nivel global. Esta solicitud, de ser aprobada, podría tener consecuencias significativas para la carrera de Prestianni, incluyendo la posibilidad de que se vea impedido de participar con la selección argentina en futuros torneos internacionales, como la Copa del Mundo.

La decisión de la UEFA ha provocado reacciones encontradas en el mundo del fútbol, con algunos elogiando la firmeza de la sanción y otros cuestionando la calificación específica de la conducta discriminatoria. La controversia en torno a la sanción a Prestianni se intensificó aún más con las declaraciones de Castrilli, un comentarista deportivo que criticó duramente a la UEFA y a Vinícius Júnior, argumentando que cualquiera puede realizar acusaciones sin la necesidad de presentar pruebas sólidas.

Estas declaraciones han generado un debate sobre la presunción de inocencia y la importancia de la evidencia en los procesos disciplinarios. La situación también ha puesto de relieve la creciente preocupación por el racismo y la discriminación en el fútbol, y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los jugadores y promover un ambiente deportivo inclusivo y respetuoso.

El Benfica, por su parte, ya había tomado medidas disciplinarias internas, suspendiendo a cinco de sus aficionados por realizar ataques contra Vinícius Júnior. Esta acción demuestra el compromiso del club portugués con la lucha contra el racismo y la discriminación. La sanción impuesta por la UEFA a Prestianni es un recordatorio contundente de que el comportamiento discriminatorio no será tolerado en el fútbol europeo.

La decisión de suspender tres partidos de manera condicional busca dar al jugador la oportunidad de demostrar un cambio de conducta, pero también envía un mensaje claro de que cualquier reincidencia tendrá consecuencias severas. El futuro de Prestianni en el fútbol profesional dependerá en gran medida de su capacidad para aprender de esta experiencia y evitar comportamientos que puedan ser considerados discriminatorios.

La comunidad futbolística en general espera que este caso sirva como un catalizador para promover una mayor conciencia y tolerancia en el deporte





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