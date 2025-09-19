Un año sin 'Gorda' Fabiola: Nelson Polanía enfrenta la pérdida y encuentra consuelo en el humor

Nelson Polanía, 'Polilla', reflexiona sobre el primer aniversario del fallecimiento de su esposa, la comediante 'Gorda' Fabiola. Habla sobre el dolor, la soledad y la forma en que el humor se ha convertido en un mecanismo de catarsis para honrar su memoria.

Este viernes 19 de septiembre se cumplen un año de la desaparición física de la comediante 'Gorda' Fabiola. Su fallecimiento dejó un vacío en la televisión, los escenarios y en la vida de su esposo, el también comediante Nelson Polanía , ' Polilla ', quien un año después aún intenta aprender a vivir sin ella. Durante este tiempo, el humorista indicó que ha encontrado en su trabajo en tarima una forma de rendir homenaje a su pareja y de transformar el dolor en catarsis.

Con espectáculos como “Mi primer show sin ti” y charlas tituladas “Volver a empezar”, ha compartido con el público recuerdos, anécdotas y enseñanzas que marcaron su historia junto a Fabiola. \“Han sido 12 meses muy raros que han tenido una cantidad de cosas y emociones fuertes en todo sentido. El dolor va mutando y va cambiando”, dijo Polanía. El humorista confesó que lo más difícil es regresar solo después de cada presentación. “Estoy haciendo una charla que se llama ‘Volver a empezar’ que tiene algo de humor y también una puesta en escena que se llama ‘Mi primer show sin ti’. En los últimos siete años yo no trabajaba solo, lo hacía solamente con ella. Esto me ha ayudado mucho para hacer un poco de catarsis y de reconocimiento a mi dolor. Tratar de convertir todo lo que me pasa en chistes, en humor, en recordarla a ella de una forma linda, hacerle un homenaje siempre en una tarima y estarla recordando. Tengo que hacer esa transición de lo que hacía con ella, a lo que de pronto en un futuro quisiera hacer solo”.\Sin embargo, el escenario no ha borrado la tristeza. Polanía confesó que lo más difícil es regresar solo después de cada presentación. “Después de casi 30 años de trabajar con ella, no es fácil desprenderse de tantos recuerdos, es duro y de ese legado tan hermoso”, expresó. “A mí no se me murió una persona, se me murieron cinco, porque ella era mi esposa, mi amante, mi amiga, mi socia y mi proyecto de vida”. Antes de su partida, ambos planeaban iniciar una etapa más tranquila, con la casa sola tras la independencia de su hijo. “Queríamos envejecer juntos, cuidarnos juntos. Es como quedar a mitad de camino”, recordó. Asimismo, la soledad, asegura, ha sido su mayor reto. Aunque cuenta con la compañía de su hijo Nelson David, admite que hay un vacío imposible de llenar: “Es una soledad muy rara, uno puede estar rodeado de personas y sentirse igual de desamparado”. “En un sueño ella me lleva y me explica por qué se fue, dedicándome canciones. Una es “Nuestro sueño”, del Grupo Niche y la última fue “Cada día que pasa, de Guayacán, que es casi como una despedida, agradeciendo todo lo que nosotros vivimos. Ella misma me ha ayudado a tener todo este proceso tan bonito, porque siento que ella se fue muy preocupada por mí, porque nosotros teníamos unos proyectos, un proyecto de vida, unas actividades que íbamos a empezar a realizar y ella se me va casi por decisión propia, entonces me tiene que dar todas estas explicaciones tan lindas a través de sueños. También me las da a través de algunos compañeros que sueñan con ella y me manda razones, sobre todo cuando yo estoy muy devastado”, dijo. Polilla afirma que no piensa en un nuevo amor. “Quién se mete en ese chicharrón? Yo tuve la mejor esposa, la mujer más linda, la persona correcta. Ese lugar nadie lo podrá ocupar”. “La sigo amando y admirando. Solo tengo gratitud por todo lo que me dio, lo que aprendimos y construimos juntos. Eso no tiene precio”, manifestó





