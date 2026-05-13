Un auténtico hijo del Caribe podría ser el próximo presidente de Colombia

La noticia enumera las características del posible liderazgo de Abelardo De la Espriella y las razones por las que este antiguo hijo del Caribe sería un líder atractivo para Colombia. Desde su aspecto personal hasta su estilo de comunicación, el artículo destaca las razones por las que la persona de esta campaña podría impactar de manera positiva en el país y en la ciudad baresseña.

Desde finales del siglo XIX, Colombia no ha vuelto a tener un presidente oriundo de la costa atlántica, desde cuando el cartagenero Rafael Nuñez, ejerciera su cuarto mandato presidencial hace más de 130 años.

Hoy, a menos de 20 días de la primera vuelta y a menos de 45 días de la segunda, existe una gran posibilidad de que Abelardo De la Espriella, un auténtico hijo del Caribe, sea el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Y es que el liderazgo de Abelardo implica hablar de influencia, carácter y capacidad; implica hablar de un estilo de liderazgo claramente identificable con una férrea personalidad, una comunicación frontal y directa y, una presencia pública que cautiva





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