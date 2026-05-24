Un centro estético en Bucaramanga: víctimas denuncian graves consecuencias y irregularidades

Un centro estético en Bucaramanga, identificado como ‘Centro de Estética BH’, ha sido señalado de ofrecer procedimientos estéticos a precios reducidos, pero que en realidad incluyen prácticas irregulares y graves consecuencias para las víctimas.

El lado oscuro de los procedimientos estéticos de ‘garaje’ en Bucaramanga: denuncian graves consecuencias. Confiada en las facilidades de pago y la cuenta verificada de un centro estético , María Fernanda Alfonso solicitó un crédito bancario para cumplir el sueño de cambiar su rostro.

Sin embargo, la ilusión se desmoronó. Empezó mientras revisaba redes sociales. Un día apareció una publicidad que llamaba su atención. Una oferta prometía una rinomodelación con un descuento del 50 %.

El procedimiento incluía además un aumento de labios y definición de mentón por solo un millón de pesos. Para María Fernanda Alfonso Echeverría, de 26 años de edad, aquello parecía una oportunidad difícil de rechazar. Ella desde hace un tiempo deseaba cambiar algunos aspectos de su rostro. Aunque inicialmente sintió dudas por el bajo costo de los procedimientos, decidió indagar más sobre el lugar antes de tomar una decisión definitiva.

Una rinomodelación es procedimiento médico y estético ambulatorio que permite modificar y modificar la forma de la nariz sin pasar por un quirófano. Ingresó a la página del lugar. Aparecía como ‘Centro de Estética BH’. En esa web encontró testimonios en fotografías y videos de personas que, supuestamente, recibieron procedimientos estéticos en este lugar.

La cuenta aparece verificada en Instagram y mantenía una constante publicación de contenido relacionado con tratamientos estéticos. Sin embargo, un elemento terminó influyendo en su decisión. En varias publicaciones aparecía el concejal de Bucaramanga, Óscar Díaz, como modelo del establecimiento. Para ella, esa presencia sirvió como un respaldo que la llevó a confiar en la seriedad del lugar.

Después de convencerse de realizarse el procedimiento, apareció otra preocupación: ¿cómo pagarlo? Cuando se comunicó con el centro estético, le explicaron que existían facilidades de financiación y opciones para cancelar el tratamiento a cuota. María Fernanda asegura que eso terminó por convencerla de tomar la decisión. Gracias a su buen historial financiero, logró acceder a un crédito para pagar la promoción.

Posteriormente, le confirmaron la fecha del procedimiento que, según pensaba, marcaría un cambio positivo en su vida. El pasado 6 de mayo se levantó temprano y salió rumbo al lugar donde le realizarían la rinomodelación y otros procedimientos. Sobre las 9:00 a.m. llegó a la carrera 25 N°19-42, en el barrio San Francisco de Bucaramanga, dirección donde, según afirma, funcionaba el ‘Centro de Estética BH’.

A pesar de estar confundida al no hallar infraestructura propia y pensó que se había equivocado de dirección, en el apartamento 201, la desconfianza aumentó. Según describe, el lugar era pequeño y «parecía improvisado». Había una sala sencilla dividida por una pared de drywall que separaba la recepción del sitio donde se realizaban los procedimientos. En el lugar solo había alrededor de dos camillas y un pequeño mueble donde permanecía una auxiliar.

Además, asegura que detrás de esa división vivía la propietaria del establecimiento.

«El sitio me generó desconfianza porque es un apartamento. Había una sala, una pared de drywall, una camilla y un mueblecito donde estaba la auxiliar», recordó. Pese a las dudas, decidió continuar porque ya había pagado el procedimiento y seguía convencida de que estaba en manos de profesionales. Antes de iniciar, asegura que la “doctora” que le realizó los procedimientos, Viviana Bonilla, le entregó un consentimiento informado para firmar. Aunque cuando pidió una copia firmada, se le negaron





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