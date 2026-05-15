Este evento busca preservar y difundir la amplia identidad musical andina y fomentar su reconocimiento y apropiación social como valor identitario. Bajo el lema 'Un encuentro de culturas, territorios y sonoridades en diálogo', la UIS albergará conciertos, talleres y conversatorios en torno a las tradiciones sonoras del país a través de una programación que incluye bambucos, pasillos, guabinas y propuestas contemporáneas interpretadas por artistas y agrupaciones invitadas.

Agréguenos a sus fuentes favoritas de Google Un encuentro de culturas, territorios y sonoridades en diálogo El evento 'Un encuentro de culturas, territorios y sonoridades en diálogo' busca preservar y difundir la amplia identidad musical andina y promover su reconocimiento y apropiación social como valor identitario.

Bajo el lema 'Un encuentro de culturas, territorios y sonoridades en diálogo', esta edición del festival se centrará en conectar las raíces de la música colombiana con las nuevas expresiones artísticas a través de una programación que incluye bambucos, pasillos, guabinas y propuestas contemporáneas interpretadas por artistas y agrupaciones invitadas. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de espacios académicos y musicales que tendrán como escenario auditorios y salones culturales de la UIS.

Entre los invitados se encuentran la cantante Jessica Jaramillo, el compositor Erik Montes, el músico Giovanni Parra y el Quinteto Giovanni Parra, que celebrará 15 años de trayectoria. La agenda de conciertos iniciará el martes 19 de mayo con 'Andares Andinos', a cargo de la Estudiantina de la Montaña Santandereana, junto al Ensamble Cultural de Cuerdas UNAB 'Cedral Trío'. El miércoles 20 se presentará el concierto '¿Qué por qué canto bambucos?

', interpretado por Jessica Jaramillo, mientras que el jueves 21 será el turno de 'Esenciales', de Yineth Urquina Córdoba. El cierre del festival, el viernes 22 de mayo, estará a cargo del Giovanni Parra Quinteto, agrupación que conmemora 15 años de trabajo musical y que contará con la apertura del escritor y compositor John Jairo Torres de la Pava, ganador del Primer Premio Nacional de Composición 'Luis A. Calvo'.

La UIS será sede de cuatro días dedicados a la música colombiana, la memoria cultural y nuevas propuestas artísticas. Además de los conciertos nocturnos en el Auditorio Luis A. Calvo, la programación contempla conversatorios sobre la música andina colombiana, compositores latinoamericanos y procesos de creación musical, así como talleres enfocados en dirección musical y ensambles de cuerdas pulsadas. Artistas, compositores y agrupaciones nacionales participarán en una programación que exalta la riqueza sonora del país.

Uno de los componentes especiales de esta edición será la participación del personaje 'El Patojo Santander', invitado para rescatar, desde el humor y la memoria popular, la identidad cultural santandereana. Del 19 al 22 de mayo, la UIS reunirá conciertos, talleres y conversatorios con artistas nacionales y sonidos tradicionales colombianos.

El evento 'Un encuentro de culturas, territorios y sonoridades en diálogo' es una oportunidad única para conectar con la rica y vibrante escena musical andina y explorar la memoria cultural y las nuevas propuestas artísticas





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