Un escritor reflexiona sobre su relación con la bicicleta y su hijo, mientras explora la ciudad de las murallas. Diez años después, se pregunta quién era ese yo que decidió dedicarse a pedalear por la ciudad.

Un escritor reflexiona sobre su relación con la bicicleta y su hijo, mientras explora la ciudad de las murallas . Diez años después, se pregunta quién era ese yo que decidió dedicarse a pedalear por la ciudad.

La respuesta es una acción concreta, una metáfora de los días en que construir preguntas es lo más difícil. La bicicleta es un regalo de Navidad que nunca tuvo, pero que le dio a su hijo. Esa bicicleta es entonces su autorregalo como respuesta a un niño dios lejano y ensordecido. Recuerda los comienzos de diciembre de 2015 y la Navidad.

Veo en el Centro Comercial Nueva Cartagena una bicicleta Scoopy-28, 12 velocidades, verde oscuro, rines delantero y trasero, lámpara frontal, modelo retro y dije: Aquí está el regalo de Navidad para mi hijo Santino. La tarde del 24 de diciembre, fui a buscar la bicicleta al centro comercial. Recliné las sillas posteriores para ampliar el baúl del carro, entró armada con ciertas maniobras.

Ahí permanecería hasta la medianoche o hasta que Santino decidiera ir a la cama para cumplir de inmediato los rituales del engaño. Hacer creer que hay un recién nacido que anda por todas las casas repartiendo regalos. A la mañana siguiente, Santino vio la bicicleta. Me abstengo de usar el posesivo su porque jamás fue suya Nojoda, esta bicicleta es como de viejos.

Exclamó al levantarse. Retro, dije. Usé la palabra precisa. Y él siguió como descarriado, con esa facilidad que ha tenido desde niño para expresarse.

Tanta bicicleta deportiva, bacana, de colores fluorescentes, de rines de lujos, con sillín de colores vivos, y me traen una y que retro, y eso que vociferé de forma directa lo que quería, y vea, semejante equivocación. Tomé la bicicleta y me fui a dar una vuelta por la ciudad de las murallas. Pedaleando, pensando en esas frases perfectas que despreciaban un regalo sincero de una tradición construida de mentiras.

Santino cumplió 13 años en aquella Navidad que se quedó sin regalo. Me dice que ya no le importa que le den algo ni en Navidad ni en su cumpleaños, que entienda, que él está grande, que sabe que los papás son el niño dios, que, en últimas, es un jueguito para los más pequeños. Santino improvisa frases sobre la ciudad.

Hace un inventario de peligros y los comenta como si fueran descubrimientos recientes: Mira nada más por el sector del monumento a la India Catalina. Así, como de truco de mago pobre, sale del pavimento una línea de asfalto fúnebre al borde de la Avenida Pedro de Heredia. A un ciclista le toca pelear con los peatones y los mototaxistas que se parquean allí, no existe límite entre la supuesta línea de ciclorruta y el andén.

La cinta negra tiene entonces una curva que te lleva a la avenida con el nombre de un poeta que ya estudiamos en el colegio, Luis Carlos López. En esa bajadita, la bici se va sola, como en pista de skate rolling del suicidio, porque a los tres segundos de dicha y descenso la cinta negra desaparece y se integra al concreto que tiene una elevación protuberante, zas, zas, se acaba la ciclorruta... Si no tienes buenos frenos te revientas.

De todos los comentarios de Santino sobre la Scoopy-28, 12 velocidades, me he quedado con eso de modelo de viejos, algo que me sobrecoge luego de 10 años de andar en bicicleta. Tanto él como yo hemos crecido de ciertas maneras, vamos siendo modelos retro también. En mi caso, las velocidades existenciales cambian. En últimas, ese yo de hace diez años, le dio a su hijo un regalo de Navidad que nunca tuvo.

Allí encontré sosiego. Esa bicicleta es entonces mi autorregalo como respuesta a un niño dios lejano y ensordecido. Aquel día que descubrí a ese yo, era un 27 de enero de 2015.

Ese mismo año, a comienzos del mandato de un nuevo alcalde, se anunció un documento de movilidad que alentaba el uso de la bicicleta, sin embargo han pasado los años, y no existe una ciclovía que conecte un barrio con otro, un parque con otro, una plaza con otra, un sector con otro. Nada. La gran innovación, el año que siguió a la pandemia, fue una nueva señal de tránsito que anunciaba la prioridad de una bicicleta sobre la vía.

¿Cómo se hace una nueva señal de tránsito? Podría haber preguntado Santino, quien dejó la ciudad de las murallas en 2021. Intento responder. Se escoge una palabra, Prioridad, se busca una imagen, la de una bicicleta. Letras negras, fondo blanco. Cread





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bicicleta Ciudad De Las Murallas Relación Con El Hijo Reflexiones De Un Escritor Movilidad En Cartagena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entre cruce de acusaciones, Cepeda y De la Espriella elevan la tensión a diez días de segunda vueltaCepeda lleva a De la Espriella ante la Fiscalía por presuntos vínculos paramilitares; el candidato niega las acusaciones.

Read more »

A diez días de la segunda vuelta, campañas de Cepeda y De la Espriella siguen sin reportar gastosTransparencia por Colombia advierte que la falta de información limita el control ciudadano de las campañas.

Read more »

Periodista Yohir Akerman es mencionado en escándalo político-judicial en EspañaYohir Akerman fue mencionado en uno de los casos que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un entramado corrupto que estaba estableciendo Leire Díez “La Fontanera”

Read more »

Caen presuntos integrantes de ‘El Mesa’ en operativo que golpeó el microtráfico y la extorsión en AntioquiaDiez personas fueron judicializadas en Carmen de Viboral tras operativos contra presuntos integrantes de El Mesa.

Read more »