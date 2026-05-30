Un giro en el caso del joven que se ahogó en el embalse de El Peñol-Guatapé

La policía investiga la causa de la muerte del joven en el embalse de El Peñol-Guatapé, mientras que en el país, la artista Totó la Momposina fue homenajeada en la final de 'La casa de los famosos' por Aria Vega.

Un giro en el caso de un joven que se ahogó en el embalse de El Peñol-Guatapé se produjo gracias a un video de una riña previa a su muerte.

La policía investiga la causa de la muerte del joven, mientras que en otra parte del país, la artista Totó la Momposina fue homenajeada en la final de 'La casa de los famosos' por Aria Vega. La muerte de Totó la Momposina fue lamentada por el pueblo de Mompox, que la consideraba una voz ancestral y una guardiana de la tradición.

La policía investiga la causa de la muerte del joven en el embalse de El Peñol-Guatapé, mientras que en el país, la artista Totó la Momposina fue homenajeada en la final de 'La casa de los famosos' por Aria Vega. La muerte de Totó la Momposina fue lamentada por el pueblo de Mompox, que la consideraba una voz ancestral y una guardiana de la tradición.

La policía investiga la causa de la muerte del joven en el embalse de El Peñol-Guatapé, mientras que en el país, la artista Totó la Momposina fue homenajeada en la final de 'La casa de los famosos' por Aria Vega. La muerte de Totó la Momposina fue lamentada por el pueblo de Mompox, que la consideraba una voz ancestral y una guardiana de la tradición.

La policía investiga la causa de la muerte del joven en el embalse de El Peñol-Guatapé, mientras que en el país, la artista Totó la Momposina fue homenajeada en la final de 'La casa de los famosos' por Aria Vega. La muerte de Totó la Momposina fue lamentada por el pueblo de Mompox, que la consideraba una voz ancestral y una guardiana de la tradición





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