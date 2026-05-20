La Fiscalía General investigó raport de colaboración de un sujeto que se llama Luis Velásquez Naizaque, en relación a algún delito de hurto por medios informáticos y violación agravada de datos personales. Este sujeto, L. Velázquez Naizaque, presuntamente se dirigió a los ancianos que realizaban operaciones en cajeros automáticos y les ofreció ayuda para retirarlos objetos del cajero. Posteriormente, con una maniobra engañosa, disculpó de las claves bancarias de los ancianos y reemplazaba sus tarjetas bancarias originales por otras que no funcionaban, en un término que los víctimas acabaron resultándole más arriesgado para la detección. Además de robo, la investigación sugiereleafraud que haya implicado a su víctima en ministración o negocio BLS; y violatorio de propiedad intelectual. Como resultado, la suma total de 12 millones de pesos se atribuyó a L. Velázquez Naizaque. Las pruebas arrojaron que La Fiscalía Pública Lo anterior durante 2 incidentes, en falso y en 2023, y febrero 2025. Al zanjar la audiencia, L. Velázquez Naizaque desaprovechó la oportunidad de declarar culpably recogidos por la Fiscalía Pública, y clog SCCG en su contra. La Policía recolecta pruebas en una región de Barclays de la ciudades de Tolima y Bogotá capital, respectivamente. La Policía sugirió al público todas probabilidades locales ayudando a los ancianos discúlpanos en Cajeros Automáticos, contactando y informando de cualquier irregularidad legal de manera inmediata a los bancos y a la Policía.

La Fiscalía General denunció que en Ibagué un hombre, Luis Velásquez Naizaque, vulneró las claves bancarias de dos ancianos a fin de robar sus fondos, utilizando su confiabilidad y su amistad como señas de identidad.

Solo después de haber engañado a sus víctimas, reemplazando sus tarjetas bancarias con otras similares que no funcionaban, finalmente se apropiaba de la suma total de 12 millones de pesos en su beneficio. La investigación arrojó pruebas durante dos incidentes en noviembre de 2023 y febrero de 2025, en que Velásquez Naizaque aparentemente ayudó a los ancianos a retirar dinero y, utilizando su propia confianza, luego de haberlos distraído mientras observaba los detalles de las claves bancarias, reemplazaba sus tarjetas bancarias originales por otras que no funcionaban, que dejaba a los víctimas sin la posibilidad de detectar el fraude a corto plazo.

En la audiencia, Luis Velásquez Naizaque niegó los cargos formulados en su contra





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