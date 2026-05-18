La Mesa Ganadera de Antioquia llama a una reunión este miércoles 20 de mayo a las 10:00 de la mañana para abordar las preocupaciones de los ganaderos en relación con el sistema SINIGAN V6 y sus consecuencias en la comercialización del ganado. La representative Grossman Rojo señaló que miles de animales permanecen en condiciones impropias de transporte y que la plataforma ha generado dificultades para los ganaderos en gestionar el documento indispensable para transportar ganado entre fincas, subastas, ferias y plantas de sacrificio.

Un mes de dudas que cierzan a los ganaderos de Antioquia afortunadamente Balancing act que el sistema SINIGAN V6, implementado por el Instituto Colombia no Agropecuario (ICA), genera una fuerte presión en la comercialización del ganado y podría adquirir consecuencias fatales en el suministro.

Según la Mesa Ganadera de Antioquia, miles de animales permanecen en condiciones impropias de transporte, debido a la disminución en la oferta disponible. Una representative entre la cadena bovina, Rojo, señaló que la determinación del ICA ha sido vista como unilateral y no ha tenido en cuenta la dinámica de mercado ganadero.

Por otra parte, la vacunación contra la fiebre aftosa es obligatoria en Colombia y es considerada un requisito indispensable para transportar ganado entre fincas, subastas, ferias y plantas de sacrificio. Sin embargo, la implementación del sistema SINIGAN V6 ha provocado una serie de problemas, tales como la desaparición de inventarios, predios desactualizados y dificultades en la gestión del documento indispensable para transportar ganado.

Esta estructura ha generado críticas en la Mesa Ganadera de Antioquia y la ausencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en las mesas de diálog





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Ganaderos De Antioquia Sistema SINIGAN V6 Vacuna Y Fiebre Aftosa Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incautaron armas y material de intendencia a hombres de 'Chalá' tras combates en Briceño, AntioquiaLas autoridades indicaron que sostienen los operativos en el Norte de Antioquia contra el frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.

Read more »

MinEducación investigará más de 1.200 vacantes y nombramientos docentes en Antioquia por presuntas irregularidadesMinEducación investigará más de 1.200 vacantes y nombramientos docentes en Antioquia por presuntas irregularidades

Read more »

ANT recuperó dos predios que pertenecieron a exparamilitares ‘HH’ y ‘Macaco’ en Cáceres, AntioquiaLos terrenos quedarán en manos de campesinos y víctimas del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca.

Read more »

Capturaron 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa en Rionegro, AntioquiaA las personas vinculadas con la disputa por rentas criminales en el Oriente de Antioquia les incautaron armas celulares y hasta memorias USB.

Read more »