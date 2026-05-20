Un nuevo intento de secuestro contra el senador Alexander Lopez, poco horas antes de la presencia de Petro en el evento con Jóvenes en Pás

Una semana antes de la presidencia del 31 de mayo, dos casos de intento de secuestro en la noroccidentina. Un senador y el alcalde de Santander de Q

A pocos dias de las elecciones presidenciales del 31 de mayo se presento un nuevo intento de secuestro contra un senador de la Republica. Se trata del senador Alexander Lopez, quien sufrira en la tarde de este martes, un intento de secuestro mientras se movilizaba en la via entre Popayan y Cali.

El hecho se presentara, cuando hombres armados dispararan tiros de fusil contra la camioneta blindada que pertenece al esquema de seguridad del senador; sin embargo, Lopez se salvaria porque se movilizaba en otro vehiculo. En medio del evento de Juvenes en paz que lideraba desde la Media Torta en Bogota, el presidente Gustavo Petro confirmara los hechos.

El alto mandatario pidira a la Policia esclarecer todo sobre el intento de secuestro que sufriera el senador Alexander Lopez, en un hecho que se presentara pocos minutos antes del presidente iniciar su intervencion en el evento.

"Espero noticias de la Policia, mas analiticas porque hasta ahora suceden los hechos". El presidente Gustavo Petro confirmara que el carro blindado del senador Alexander Lopez, fue atacado con rafagas de fusiles disparados por las disidencias de "Ivan Mordisco". Dijo que, el congresista se salvaria porque iba en otra camioneta, a la que se habia cambiado por seguridad.

A su vez, confirmara tambien el ataque contra el carro del alcalde de Santander de Quilichao, que habia salido del mismo punto que el esquema de seguridad de Alexander Lopez. Dijo que el lugar del ataque, fue a un kilometro donde el mismo grupo narcotraficante explotaria bombas, que acabarian con la vida de 21 civiles. ) pidira a la Policia esclarecer todo sobre el intento de secuestro que sufriera hace pocos minutos el senador Alexander Lope





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