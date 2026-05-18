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Un socorrano ejemplar y su lugar al Socorro

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Un socorrano ejemplar y su lugar al Socorro
SocorroPoblación ComuneraHerói Socorrano
📆5/18/2026 6:13 AM
📰vanguardiacom
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La noticia narra la partida de un héroe socorrano, un médico y humanista que consagó su vida a la preservación de la identidad socorrana y a la cultura local. Durante décadas, formó parte de la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata y contribuyó a la preservación de los testimonios de la gesta comunera y la Independencia. También comparte experiencias en el cuidado cultural del Municipio y la amistad con otros miembros del sector dentro de esta tarea.

En medio de nuestra celebración musical, nos avisaron de la partida de un socorrano ejemplar, y hoy la provincia Comunera amanece con un silencio hondo, de esos que solo se sienten cuando se apaga la voz de un hombre que supo ser faro y memoria.

El fallecimiento de Pedro Manuel Pérez Villarreal no solo enluta a su familia y a sus amigos más cercanos; priva al Socorro de uno de sus más preclaros e ilustres custodios, un ser humano que consagró su existencia a descifrar y proteger el alma misma de esta tierra. Médico de profesión y humanista por vocación profunda, Manolo entendió la vida como un ejercicio de sanación y de servicio

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