Una mujer de 23 años es enviada a prisión en Cartagena por instrumentalizar a su hija menor de edad para producir y comercializar contenido sexual con un ciudadano extranjero

Una mujer de 23 años fue enviada a prisión en Cartagena tras ser señalada por la Fiscalía General de la Nación de instrumentalizar a su hija menor de edad para producir y comercializar contenido sexual con un ciudadano extranjero. El caso salió a la luz gracias a una alerta emitida por autoridades de Estados Unidos, luego de la captura de un ciudadano de ese país en Medellín.

Una mujer de 23 años fue enviada a prisión en Cartagena tras ser señalada por la Fiscalía General de la Nación de instrumentalizar a su hija menor de edad para producir y comercializar contenido sexual con un ciudadano extranjero.

El caso salió a la luz gracias a una alerta emitida por autoridades de Estados Unidos, luego de la captura de un ciudadano de ese país en Medellín. Según informó la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la procesada, quien habría compartido fotografías y videos íntimos de la menor a cambio de dinero.

Las investigaciones revelaron que el ciudadano estadounidense fue capturado en diciembre de 2025 en Medellín, donde las autoridades encontraron abundante material audiovisual en dispositivos electrónicos. Parte de ese contenido involucraba a una menor de edad y era difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con el ente acusador, el trabajo conjunto entre autoridades colombianas y estadounidenses permitió establecer que, entre mayo y noviembre de 2025, el extranjero sostuvo conversaciones con la mujer en Cartagena para solicitarle archivos íntimos en los que apareciera la niña. La Fiscalía indicó que la mujer habría accedido a estas prácticas en al menos seis oportunidades, recibiendo pagos a cambio del material enviado.

Le puede interesar:La captura de la implicada fue realizada el pasado 28 de abril por uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en el barrio La Castellana de Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, entre ellos pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual





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