Una pareja neerlandesa transforma un pueblo abandonado en Burgos en una ecoaldea sustentable

Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte de Bárcena de Bureba, un pueblo abandonado durante 50 años, y lo están convirtiendo en una comunidad autosuficiente con energías renovables. El proyecto, que incluye paneles solares, sistemas de riego y un bosque comestible, ya ha atraído el interés de familias de varios países ysupera las expectativas de sus impulsores.

Una pareja neerlandesa, Maaike Geurts y Tibor Strausz, adquirió gran parte del pueblo abandonado de Bárcena de Bureba, en la provincia española de Burgos, con el ambicioso objetivo de transformarlo en una ecoaldea autosuficiente y sustentable.

Este proyecto, que ha cobrado relevancia pública en 2024, es el resultado de años de búsqueda por parte de la pareja, quienes deseaban implementar un modelo alternativo de convivencia alejado de las grandes ciudades. El pueblo, que había sido abandonado en la década de 1970 debido a la falta de electricidad y oportunidades económicas, presentaba un estado de ruina considerable, con casas de piedra en mal estado, caminos deteriorados y terrenos abandonados.

A pesar de estos desafíos, los impulsores del proyecto lograron garantizar el acceso a servicios básicos mediante soluciones innovadoras. Instalaron una red eléctrica local alimentada por paneles solares y baterías almacenadas en un contenedor marítimo reciclado.

Además, aprovecharon un riachuelo que atraviesa la zona para desarrollar sistemas de riego y balsas de almacenamiento, que abastecerán futuras huertas comunitarias y cultivos regenerativos. La iniciativa también incluye la creación de un bosque comestible, pensado tanto como fuente de alimentos como herramienta de conservación ambiental. Los responsables esperan incorporar inicialmente a seis familias provenientes de Países Bajos, aunque la convocatoria está abierta a personas de distintos países interesadas en colaborar con la reconstrucción y el desarrollo comunitario.

En los últimos meses, han organizado encuentros culturales, festivales de poesía y actividades artísticas para atraer visitantes y ampliar la red de colaboradores. Los mensajes recibidos en redes sociales muestran interés por aportar conocimientos técnicos y artísticos al proyecto. La pareja asegura que el experimento va 'mucho mejor de lo esperado', demostrando que es posible revitalizar zonas rurales despobladas mediante tecnologías sustentables y un fuerte sentido de comunidad.

Este modelo podría servir como referencia para otros pueblos abandonados en Europa y América Latina, donde la despoblación rural es un problema creciente. El éxito del proyecto radica en la combinación de innovación tecnológica, respeto por el medio ambiente y la construcción de un tejido social colaborativo, todo ello en un contexto de recuperación de patrimonio arquitectónico y cultural





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