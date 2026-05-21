Unai Emery, un entrenador español, ha conquistado uno de los títulos más codiciados en la UEFA Europa League. Gracias a su talento y estrategia, ha llevado a su equipo al éxito, y en las redes sociales revive un momento en que deseaba entrenar a un equipo de visibilidade más limitada como el Millonarios de Bogotá.

El español Unai Emery se convirtió en uno de los entrenadores con más títulos en la historia de la UEFA Europa League al llevarse el premio en mayo.

Aunque no era accidental, se debe a que entendió cómo ganar la competencia y lo llevó a ser fácil en los últimos años. Gracias a este título, revivió un video en redes sociales en 2014-2015 cuando era técnico del Sevilla, aseguraba que "le gustaría dirigir al Millonarios de Bogotá". Todo sucedió porque fue indagado del supuesto interés que tenía el Real Madrid en contratarlo tras la salida de Carlo Ancelotti en aquel momento.

Él siempre ha tenido deseo, pero nunca algo concreto. Me gustaría entrenar al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester United, al Bayern de Munich... y el Millonarios de Bogotá





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