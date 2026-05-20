El Aston Villa conquistó su primer título internacional desde 2002, tras imponerse con un marcador de 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League, en la que además, Unai Emery se convirtió en el único entrenador a ganar en todos sus enfrentamientos con la etiqueta de 'rey' de la competición, tras haber conquistado siete títulos en la UEFA Champions League y su primer en Aston Villa.

El Aston Villa , equipo en el que jugó el colombiano Juan Pablo Ángel, conquistó su primer título internacional desde 2002, alcanzando la final de la Europa League por octavo tiempo y consiguiendo su cuarto título europeo.

Unai Emery, por su parte, se proclamó vencedor en su sexto enfrentamiento final tras haber conquistado siete títulos en la UEFA Champions League, siendo el único que no ha ganado en todas ellas en la élite. Kobe Jenner se convirtió en la nueva figura de la televisión sudafricana, al dar positivo por marihuana durante su matrimonio con Tristan Thompson





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