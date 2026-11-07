Unicef alerta sobre aumento del 300% en reclutamiento de menores en Colombia

Unicef revela un incremento del 300% en el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales en Colombia, solicitando medidas urgentes.

Unicef ha emitido una advertencia urgente sobre el crecimiento alarmante del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en Colombia. La entidad internacional reportó un incremento del 300% en estos casos entre los años 2019 y 2024, señalando la necesidad crítica de priorizar la prevención.

La Crisis del Reclutamiento Infantil en Colombia

Los datos proporcionados por la organización revelan que más de 1.570 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados en los últimos cinco años en el país. Esta cifra representa una escalada drástica que compromete el futuro de la nación y la seguridad de las comunidades vulnerables.

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Vanessa Fraizer, representante de Unicef en Colombia, hizo un llamado directo a las autoridades nacionales para que posicionen la prevención de este delito como una prioridad absoluta. La funcionaria subrayó que el reclutamiento y la utilización de menores no son fenómenos inevitables, sino problemas prevenibles que requieren una acción coordinada y decisiva.

Posiciones de las Autoridades y Acciones Internacionales

Unicef y el gobierno colombiano coinciden en que la protección de la niñez es fundamental para romper el ciclo de violencia persistente en la región. La entidad afirmó que todos tienen la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca de manera segura, protegida, educada y libre para desarrollar todo su potencial humano.

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El reclutamiento no solo destruye el proyecto de vida de un menor, una familia o una comunidad específica, sino que compromete el futuro de todo el país. Prevener el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido estas circunstancias se plantea como la forma más eficaz de abordar esta crisis de derechos humanos.

Impacto y Próximos Pasos en la Protección Infantil

Colombia cuenta actualmente con instituciones, una estrategia específica y un marco normativo fortalecido para perseguir y sancionar a quienes reclutan a menores. Sin embargo, es fundamental fortalecer la implementación de estos mecanismos y asegurar que lleguen de manera oportuna a los territorios donde la niñez enfrenta mayores riesgos de explotación.

Una de las propuestas clave para prevenir el reclutamiento se planteó el viernes durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento. Este evento, organizado por los gobiernos de Suecia, Canadá y Unicef, sugirió incorporar este tema en las agendas de seguridad, desarrollo, educación, justicia, protección y transformación territorial.

Los grupos que más menores de edad reclutan en Colombia son las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros actores armados. La situación exige una respuesta integral y sostenida para salvaguardar a la infancia en todo momento.