La Unidad de Búsqueda confirmó la identidad de Yerson Antonio Ceballos Noreña y Diego Orlando Noreña López, entregando sus restos a sus familias en Granada tras dos décadas de búsqueda.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó la identidad y entregó los restos mortales de Yerson Antonio Ceballos Noreña y Diego Orlando Noreña López, dos jóvenes campesinos del municipio de Granada en el oriente antioqueño. Estas entregas cierran un ciclo de dolor de casi veinte años para las familias, quienes habían reportado la desaparición de sus seres queridos en 2003 y 2006 sin poder ubicar sus cuerpos.

Identificación y recuperación de restos

El proceso de identificación se completó mediante análisis técnicos rigurosos en colaboración con Medicina Legal. En agosto de 2025, la UBPD recuperó un cuerpo sin identificar de la bóveda 143 del pabellón San Juan en el cementerio de Granada. Tras los estudios forenses, en febrero de 2026 se confirmó que los restos correspondían a Yerson Antonio Ceballos Noreña. Paralelamente, el 29 de noviembre de 2023, se recuperó un cuerpo de la bóveda 141 del pabellón Santiago en el cementerio de Cocorná. Los estudios genéticos posteriores confirmaron en 2026 que se trataba de Diego Orlando Noreña López.

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Contexto de desapariciones históricas

La tragedia de Yerson ocurrío el 14 de enero de 2003, cuando teńa 17 ãos. Estaba cortando cãa junto a su padre y hermano en la vereda San Francisco, corregimiento Santa Ana, cuando un grupo armado los atac̃o. Yerson murío en el lugar, mientras que su padre y hermano lograron escapar, pero la violencia obligó a la familia a abandonar el territorio y desplazarse. Por su parte, Diego Noreña salío de su casa en el caser̃o La Estrella para asistir a la escuela en 1997, a los 16 ãnos, y nunca regres̃o. La familia recíbío información sobre su muerte nueve ãnos después, el 14 de septiembre de 2006, pero nunca pudo ubicar su cuerpo.

Colaboración interinstitucional clave

El éxito en la localización de estos cuerpos fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y Medicina Legal. Esta colaboración se vio potenciada por la información proporcionada por antiguos integrantes de grupos armados, que permitió identificar los lugares exactos donde permanecían los cuerpos. Este esfuerzo colectivo demuestra la importancia de la inteligencia proporcionada por excombatientes para cerrar casos pendientes.

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Reencuentro familiar y actos conmemorativos

El reencuentro con sus seres queridos se llevó a cabo en el Salón del Nunca Más de Granada. Durante el acto, las familias recibieron los cuerpos en un ambiente marcado por fotografías, flores, velas y mensajes escritos a mano. Después de una eucaristía, la familia de Yerson recorrió la calle principal de Granada hasta el cementerio municipal para darle sepultura. Los familiares de Diego emprendieron el camino hacia el cementerio del corregimiento Santa Ana para darle el último adiós.

Impacto nacional en la búsqueda

Según el último informe citado por la Unidad de Búsqueda, en el país hay 138.900 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y 61.348 personas que buscan a sus familiares. De estas, 30.809 corresponden a Antioquia, 3.256 a Chocó y 3.011 a Caldas. Hasta la fecha, la UBPD ha logrado encontrar a 743 personas con vida en Colombia y ha realizado 904 entregas de cuerpos identificados a sus familias, continuando su labor en un contexto marcado por la incertidumbre.