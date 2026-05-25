Unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales destruyen un complejo cocalero con capacidad de producción de dos toneladas de cocaína por semana

Unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) localizaron y destruyeron un complejo cocalero que tenía una capacidad de producción de dos toneladas de cocaína a la semana. Según el mayor Rafael Suárez Torres, las tropas localizaron un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas con capacidad de producción de dos toneladas de cocaína, y se evitó la comercialización de más de dos millones de dosis al incautar cerca de dos toneladas del alcaloide.

Unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana , la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) localizaron y destruyeron un complejo cocalero que tenía una capacidad de producción de dos toneladas de co caína a la semana.

Según el mayor Rafael Suárez Torres, ejecutivo y segundo comandante del Batallón Contra el Narcotráfico número cuatro, en ese lugar, las tropas localizaron un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas con capacidad de producción de dos toneladas de cocaína, y se evitó la comercialización de más de dos millones de dosis al incautar cerca de dos toneladas del alcaloide. Este complejo cocalero estaba compuesto por seis estructuras, en donde las autoridades hallaron 1.710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión.

Por su parte, el coronel Óscar Andrés Gómez Castro, jefe de Gestión y Despliegue del Servicio de Investigación Criminal (Dijín), dijo a Blu Radio que, mediante información de inteligencia militar e investigación judicial, se logró establecer que Bogotá, de acuerdo con las investigaciones, se estableció que la droga producida en esta parte del piedemonte costero y norte de Nariño era transportada vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviada a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México, debido a que, al notar la presencia de las autoridades, quienes estaban a cargo de la vigilancia del complejo cocalero emprendieron la huida





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