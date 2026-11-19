La Universidad del Magdalena justifica la graduación exprés de Jaime Vives en Coljuegos, detallando el reconocimiento de 23 créditos por experiencia laboral según normativas vigentes.

La Universidad del Magdalena emitió un comunicado oficial para responder a la controversia pública generada por la expedición del título de especialización en Alta Gerencia otorgado a Jaime Vives, expresidente de Coljuegos. Esta resolución académica provocó la remoción inmediata de Vives de su cargo, ya que el presidente Abelardo De La Espriella consideró que su perfil no cumplía con los requisitos formales exigidos para la dirección de dicha entidad.

Validación de competencias y normativa institucional

La institución educativa subrayó que el mecanismo utilizado no es una excepción ni fue diseñado a medida, sino que se enmarca en el programa de validación de competencias y reconocimiento de saberes existente desde 2018. Este procedimiento, actualizado en 2025, permite evaluar conocimientos adquiridos a través de la trayectoria laboral y la formación personal, siempre que el aspirante presente los soportes académicos correspondientes para su revisión.

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Detalles del proceso de homologación de créditos

El expediente de Vives correspondía a una especialización compuesta por nueve asignaturas y un total de 26 créditos académicos. El 12 de agosto de 2026, el Consejo de Facultad aprobó un esquema que permitía reconocer hasta 17 créditos de manera ordinaria, con la posibilidad de alcanzar 23 créditos bajo circunstancias excepcionales y tras una valoración individual rigurosa de su perfil profesional.

Evaluación de la trayectoria laboral de Jaime Vives

Para determinar la equivalencia de conocimientos, la universidad aplicó instrumentos académicos que compararon las funciones y responsabilidades acreditadas por Vives con los objetivos de aprendizaje de cada materia. Este análisis se basó en certificados laborales de cuatro empresas donde el expresidente de Coljuegos acumuló 26 años de experiencia, lo que constituyó la base fundamental para la aprobación masiva de materias sin cursarlas tradicionalmente.

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Resolución de la materia restante y fechas clave

El 19 de agosto, durante las primeras semanas del mandato de De La Espriella, el Consejo de Facultad autorizó formalmente la homologación de 23 créditos. Los tres créditos restantes correspondieron a la asignatura de Finanzas sostenibles y fintech, la cual Vives cursó mediante un programa dirigido con jornadas presenciales los días 28 y 29 de agosto, entregando además un ensayo y un estudio sometidos a evaluación académica.

Respuesta a cuestionamientos sobre la celeridad del título

Frente a las críticas sobre la rapidez con la que se otorgó el título, la Universidad del Magdalena citó el artículo 91 del Acuerdo Superior 19 de 2018, que habilita grados individuales de posgrado al cumplirse ciertos requisitos. La institución informó que entre 2022 y 2026 realizó 1.251 graduaciones bajo esta modalidad administrativa, garantizando que la flexibilidad del proceso no implicó una reducción en las exigencias de formación académica.