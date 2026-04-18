Uniminuto rechaza el asesinato de estudiante en Bogotá y exige justicia y seguridad

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) condenó enérgicamente el homicidio de Fredy Santiago Cárdenas, de 19 años, en un acto de inseguridad en Bogotá. La institución pide celeridad en la investigación y un refuerzo de la seguridad en la ciudad.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios ( Uniminuto ) manifestó su rotundo rechazo ante el lamentable suceso que terminó con la vida de uno de sus alumnos en Bogotá, en un acto de inseguridad que ha conmocionado a la comunidad. A través de un comunicado oficial emitido el pasado 16 de abril, la reconocida institución educativa expresó el más profundo pesar y repudio ante el acto violento del que fue blanco su estudiante.

La víctima, quien cursaba el primer semestre de Ingeniería de Sistemas y contaba con tan solo 19 años de edad, fue identificado como Fredy Santiago Cárdenas. Lamentablemente, Cárdenas falleció a causa de las graves heridas sufridas con un arma cortopunzante, producto de un asalto perpetrado por delincuentes.

La universidad, en su pronunciamiento, extendió un mensaje de profundo apoyo y solidaridad hacia los seres queridos de Fredy Santiago. Se unieron al dolor de su familia, amigos y compañeros, ofreciendo cercanía y acompañamiento en estos momentos de duelo indescriptible.

Más allá del luto que embarga a su comunidad académica, la institución hizo hincapié en que este crimen pone de manifiesto una problemática social de gran envergadura. Señalaron que este trágico suceso no solo enluta a Uniminuto, sino que resalta una cruda realidad que aqueja a la sociedad en su totalidad, convocando a alzar la voz colectivamente.

Con firmeza, la corporación enfatizó que la creciente inseguridad ciudadana no puede ser un obstáculo para la consecución de los sueños y aspiraciones de ningún individuo. Reafirmaron su condena categórica a toda forma de violencia que vulnere la vida y la integridad física de sus estudiantes, así como de cualquier ser humano.

Ante esta alarmante situación, Uniminuto hizo un llamado vehemente a las autoridades competentes para que este caso no quede en la esfera de la impunidad. Solicitan de manera respetuosa pero urgente que se adelanten las investigaciones con la máxima celeridad, rigor y eficacia posibles, con el fin último de esclarecer los hechos y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por sus actos.

La institución reiteró la imperiosa necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en la capital colombiana, prestando especial atención a los perímetros y entornos de las instituciones educativas. Consideran fundamental la implementación de acciones concretas y efectivas que garanticen la seguridad y protección integral de los estudiantes y, en general, de toda la ciudadanía.

El comunicado concluyó reafirmando de manera inequívoca el compromiso inquebrantable de la Universidad Minuto de Dios con la vida, la seguridad y la edificación de una sociedad más justa, equitativa y en paz para todos sus miembros. La comunidad académica y la sociedad en general esperan una respuesta contundente de las autoridades para atender esta grave crisis de seguridad





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