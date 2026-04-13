Uninorte celebra 60 años con nueva política de descuentos para estudiantes y egresados

En el marco de su 60 aniversario, la Universidad del Norte lanza una ambiciosa política de descuentos en matrículas para estudiantes de primer semestre, egresados y sus familias, buscando fomentar el acceso a la educación de excelencia y fortalecer los lazos con su comunidad.

En el marco de la celebración de sus seis décadas de existencia, la Universidad del Norte ( Uninorte ) ha lanzado una ambiciosa política de descuentos dirigida a estudiantes de primer semestre, tanto de programas de pregrado como de posgrado. Esta iniciativa, que se suma a la celebración de su aniversario, busca no solo atraer a nuevos estudiantes, sino también fomentar la permanencia estudiantil y fortalecer los lazos con sus egresados y sus familias. La nueva política, detallada en la página web de Apoyo Financiero de Uninorte , presenta diversos esquemas de beneficios económicos diseñados para facilitar el acceso a una educación de excelencia y promover el pago oportuno de las matrículas . La universidad reafirma así su compromiso con la comunidad estudiantil y su deseo de ofrecer oportunidades educativas accesibles para un mayor número de personas.

El eje central de esta nueva política es el 'Descuento por Pronto Pago', que se estructura de manera escalonada, incentivando a los estudiantes a tomar decisiones rápidas. En el caso de los programas de pregrado, se ofrece un descuento del 10 % para aquellos estudiantes que realicen el pago de su matrícula antes del 27 de abril, y un 5 % para quienes lo hagan antes del 27 de mayo. Es importante destacar que esta oferta es válida para todos los programas de pregrado, con la excepción de Medicina y Negocios Internacionales, cuyos estudiantes pueden acceder a un descuento del 5 % si realizan un pago mínimo del 20 % del valor total de la matrícula antes del 30 de abril. Para acceder a estos descuentos, los estudiantes deben tramitar la solicitud del volante correspondiente a través del sistema Sabrina de la universidad. En cuanto a los programas de posgrado, el esquema de descuentos por pronto pago es aún más flexible. Los estudiantes que realicen el pago antes del 17 de abril recibirán un 10 % de descuento, aquellos que paguen antes del 30 de abril obtendrán un 7 %, y quienes lo hagan antes del 30 de mayo, un 5 %. Este beneficio se aplica a especializaciones y maestrías, pero excluye especialidades médico-quirúrgicas, doctorados y programas virtuales. Es crucial recordar que estos descuentos no son acumulables con otras becas, convenios o descuentos existentes, y no aplican para pagos realizados a través de crédito directo o ICETEX.

La política de descuentos de Uninorte se extiende más allá del 'Pronto Pago', incluyendo beneficios especiales para familias con múltiples estudiantes y para los egresados y sus familias. Se introduce el 'Descuento por hermanos', un incentivo para aquellos estudiantes que tengan hermanos matriculados en la universidad. Cuando un estudiante ingresa a primer semestre y tiene un hermano estudiando en pregrado, el nuevo estudiante recibirá un descuento del 5 %. Si dos hermanos ingresan simultáneamente a primer semestre, el descuento del 5 % se aplica al estudiante del programa de menor valor. Además, si un nuevo estudiante tiene dos hermanos ya matriculados en la universidad, recibirá un 10 % de descuento, mientras que el segundo hermano obtendrá un 5 %. Estos beneficios son válidos para el segundo semestre de 2026 y renovables hasta el primer semestre de 2027, siempre y cuando los hermanos continúen matriculados. Además, Uninorte busca fortalecer los lazos con sus egresados, extendiendo los descuentos a sus familias. Los hijos, cónyuges y nietos de egresados de programas de pregrado y posgrado pueden acceder a un descuento del 10 % sobre el valor de la matrícula, previa presentación de documentos que acrediten el parentesco. La fecha límite para solicitar este beneficio es el 30 de mayo. En los programas de posgrado, el egresado que curse una especialización o maestría recibe un 10 % de descuento, mientras que sus hijos, cónyuges o nietos tienen derecho a un 5 %.

Finalmente, se mantiene el 'Descuento empresarial' para posgrados, que ofrece un 5 %, 10 % o 15 % de descuento a las empresas que matriculen a cinco, entre seis y diez, o más de diez estudiantes simultáneamente, respectivamente. Todos los descuentos se tramitan a través del sistema Sabrina de la universidad, utilizando el usuario y contraseña de la inscripción académica, seleccionando la opción 'Solicitudes Especiales'. Los descuentos aplican exclusivamente sobre el valor total de la matrícula al contado.





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uninorte Descuentos Matrículas Estudiantes Egresados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministro de Educación plantea que se eliminen los exámenes de admisión para ingresar a la universidadEl ministro de Educación, Daniel Rojas, planteó la posibilidad de eliminar los exámenes de admisión de las universidades públicas del país como mecanismo de ingreso a la educación superior.

Read more »

Gaula Mebar refuerza acciones contra la extorsión en el norte y centro de BarranquillaLas actividades de prevención y control también se desarrollan en las diferentes localidades de la ciudad y municipios del área metropolitana.

Read more »

ELN Responsable de Ataques Contra la Fuerza Pública en Norte de Santander: Cuatro Uniformados HeridosAutoridades atribuyen al ELN los ataques con explosivos que dejaron cuatro policías heridos en Cúcuta y Ragonvalia, Norte de Santander. Se investiga y se refuerza la seguridad.

Read more »

Universidad Autónoma del Caribe: Fallo judicial, crisis financiera y el futuro inciertoEl regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, tras un fallo judicial, reaviva el debate sobre la crisis financiera y el estado de la infraestructura de la institución.

Read more »

Universidad de Antioquia detecta fraude masivo en examen de admisión a especialidades médicasLa Universidad de Antioquia reveló 40 casos de fraude en el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas, involucrando a aspirantes que utilizaron dispositivos tecnológicos sofisticados. Se incautaron gafas inteligentes, intercomunicadores y prendas con códigos. El decano de la Facultad de Medicina explica la preparación de la universidad y el modus operandi del fraude.

Read more »

Universidad Autónoma del Caribe: Una nueva batalla legal por la rectoría agrava la crisis institucionalLa Universidad Autónoma del Caribe enfrenta una nueva crisis institucional, marcada por una disputa legal por la rectoría que se suma a problemas de infraestructura, financieros y de disminución de estudiantes. La decisión judicial que podría devolver a Silvia Gette al cargo de rectora, a pesar de su condena por corrupción, ha generado controversia y preocupación en la comunidad educativa.

Read more »