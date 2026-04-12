Universidad Autónoma del Caribe: Fallo judicial, crisis financiera y el futuro incierto

El regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, tras un fallo judicial, reaviva el debate sobre la crisis financiera y el estado de la infraestructura de la institución.

La Universidad Autónoma del Caribe se encuentra en un momento crucial, marcado por decisiones judiciales y desafíos financieros que ponen a prueba su estabilidad institucional. El reciente fallo judicial, que favorece la restitución de los derechos de Silvia Gette a la rectoría , ha generado un intenso debate entre diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Paralelamente, la universidad enfrenta una seria crisis financiera y problemas de infraestructura, lo que agrava la situación general y genera preocupación en toda la institución.\Silvia Gette, junto con su equipo legal, ha anunciado el inicio de los trámites administrativos necesarios para retomar el cargo de rectora. Gette fue apartada de la rectoría tras una investigación por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, relacionada con la transferencia de un millón de dólares de las cuentas de la universidad a una persona en Estados Unidos. Por estos hechos, fue condenada a 63 meses de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta sentencia fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en el año 2022. Gette, durante una conferencia de prensa, expresó su visión sobre el futuro de la universidad, enfatizando su amor por la institución y destacando su importancia para la comunidad. Además, señaló que después de 2013, la universidad experimentó un deterioro significativo, lo que ha generado un profundo pesar.\La delicada situación financiera de la universidad preocupa a docentes y personal administrativo. Según un docente consultado, el respaldo patrimonial de la universidad estaría prácticamente agotado, lo que limita la capacidad de inversión y la atención a las necesidades básicas. La infraestructura también se ha visto afectada por la falta de recursos, lo que impide la realización de mejoras y proyectos importantes. Javier Manjarrés, representante de los egresados en el Consejo Superior, ha manifestado que las deudas de la universidad han aumentado considerablemente en los últimos dos años, superando los $200 mil millones, y que la matrícula estudiantil ha disminuido. El regreso potencial de Silvia Gette ha dividido opiniones dentro de la institución. Mientras algunos sectores lo ven con esperanza, otros cuestionan el momento y temen que la institucionalidad se vea comprometida por intereses particulares. El Sindicato de Profesores, Administrativos, Empleados y Catedráticos (Sinpaec-UAC) ha expresado su preocupación por la instrumentalización de la universidad y ha pedido que se priorice el interés general de la comunidad universitaria, por encima de intereses individuales o de grupos. La visión estudiantil también refleja inquietud, especialmente en lo relacionado con el deterioro de la infraestructura y las condiciones de estudio. Santos Amador, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, ha señalado los problemas en paredes, aires acondicionados, baños y salones, lo que genera preocupación entre los estudiantes que pagan altas matrículas, y ha resaltado la creciente percepción negativa de la universidad





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