Universidad Autónoma del Caribe: Una nueva batalla legal por la rectoría agrava la crisis institucional

La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta una nueva crisis institucional, marcada por una disputa legal por la rectoría que se suma a problemas de infraestructura, financieros y de disminución de estudiantes. La decisión judicial que podría devolver a Silvia Gette al cargo de rectora, a pesar de su condena por corrupción, ha generado controversia y preocupación en la comunidad educativa.

Los primeros meses de 2026 han vuelto a centrar la atención en la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en Barranquilla, aunque no precisamente por noticias positivas. La elección del rector, delegado del Ministerio de Educación Nacional, en el contexto de la supervisión especial que ejerce el Ministerio, generó rechazo y cuestionamientos.

Sectores de la comunidad educativa expresaron su descontento, argumentando que la mayoría de los miembros del Consejo Superior fueron designados por la actual administración. Se critica que la intervención del Gobierno nacional no ha logrado mejorar la situación; por el contrario, la infraestructura se deteriora, la crisis financiera se intensifica, hay menos estudiantes y las deudas, según reportes de sindicatos y el representante de los egresados, han aumentado considerablemente, superando los 200 mil millones de pesos. Este panorama sombrío resalta la urgencia de una solución. La universidad, alguna vez un referente en la región Caribe, enfrenta una nueva crisis. Desde 2013, la Universidad Autónoma del Caribe ha estado marcada por la inestabilidad. La destitución de Silvia Gette, viuda del fundador, Mario Ceballos Araújo, quien fuera rectora, tras ser procesada y condenada a prisión por abuso de confianza, es un punto de inflexión. Gette fue acusada de transferir un millón de dólares de las cuentas de la institución a una cuenta personal en Estados Unidos, lo que también resultó en su inhabilitación. Esta semana, Gette y su abogada revelaron una decisión judicial de primera instancia que le restituye sus derechos para ocupar nuevamente la rectoría, alegando irregularidades en su salida hace trece años. Sin embargo, el actual rector, Jorge Senior, anunció que apelará la decisión, argumentando los límites de las facultades del juez penal, la validez del estatuto general y la competencia del Consejo Superior y el Ministerio de Educación. Gette espera asumir la rectoría en cuestión de días, tras la finalización de los trámites administrativos. Este escenario, sin precedentes en una universidad privada bajo supervisión ministerial, pone en evidencia las complejas dinámicas de poder y control en la institución. Se espera el fallo completo y la resolución de los recursos legales. En medio de esta disputa legal, los trabajadores, docentes, catedráticos y, especialmente, los estudiantes, se encuentran en una situación precaria. Son los estudiantes, con el pago de sus matrículas, quienes sostienen la visión original de la universidad: “Ciencia para el progreso”. Es lamentable el estado actual de los edificios, aulas y laboratorios, que alguna vez fueron pilares de la calidad académica de la institución. La universidad necesita urgentemente una gestión eficiente y comprometida, con un plan que se enfoque en recuperar la calidad académica y priorice a los estudiantes y la generación de conocimiento, en lugar del poder y el dinero. Es imperativo que se aborden las problemáticas financieras y estructurales para garantizar el futuro de la institución y el bienestar de su comunidad educativa. La situación actual exige una reestructuración profunda que priorice la transparencia, la responsabilidad y la calidad académica sobre cualquier otro interés





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