La Universidad Católica de Colombia solicita a la Javeriana certificar la autenticidad del diploma de la congresista Claudia Romero Nader, ampliando el escándalo de títulos falsos en el Pacto Histórico.

El escándalo por supuestos títulos falsos que afecta a miembros del Pacto Histórico adquirió una nueva dimensión institucional el pasado lunes 23 de noviembre. La Universidad Católica de Colombia emitió un comunicado oficial solicitando a la Pontificia Universidad Javeriana que aclare la situación académica de la congresista Claudia Romero Nader.

Solicitud de certificación académica

La instancia educativa católica pidió formalmente verificar la autenticidad y titularidad del título profesional de Administración de Empresas que Romero Nader presentó durante el proceso de admisión a su Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal. Este programa académico está programado para iniciarse en el segundo semestre del año 2026, según se detalla en la comunicación oficial.

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El boletín de la Universidad Católica explica que la petición busca establecer con certeza si el documento profesional aportado durante la fase de admisión fue expedido efectivamente por la Universidad Javeriana. Asimismo, la institución busca corroborar la fecha exacta de graduación, el programa académico cursado y su correspondiente titularidad.

Contexto de las declaraciones de la congresista

Esta actuación se adelanta en cumplimiento de los deberes institucionales de verificación y control académico, motivada por las informaciones de conocimiento público relacionadas con cuestionamientos sobre la autenticidad del diploma atribuido a la Universidad Javeriana. La universidad explicó que consideró procedente acudir directamente a la institución de donde se atribuye la expedición para obtener una certificación oficial y esclarecer los hechos.

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La iniciativa se origina tras los pronunciamientos públicos de la congresista Romero Nader, quien ha manifestado reiteradamente que no cursó dicho programa en dicha universidad y ha negado la autenticidad del diploma divulgado. La solicitud de la Católica busca confirmar si la defensa de la congresista ante un presunto título falso era realmente válida o, por el contrario, parte de una estrategia para desestimar los señalamientos.

Posición y defensa legal de Claudia Romero

La representante a la Cámara negó tajantemente haber afirmado haber estudiado Administración de Empresas en la Universidad Javeriana y señaló que el diploma que circula en medios es falso. Romero afirmó que nunca cursó administración de empresas en esa universidad y que no ha afirmado tener títulos de dicha institución en ningún momento.

La congresista manifestó que, al enterarse de que el documento estaba circulando, lo denunció ante las autoridades competentes. Además, aclaró que no ha solicitado modificar su información en la plataforma Congreso Visible, donde se consultan los datos personales, académicos y legislativos de los parlamentarios, argumentando que para ocupar su cargo no necesita tener títulos universitarios.

Implicaciones y próximos pasos institucionales

La Universidad Católica aclaró que sus procesos de admisión se rigen por el principio constitucional de buena fe y por el reconocimiento inicial de la autenticidad y validez de los títulos académicos aportados por los aspirantes. Sin embargo, ante las dudas surgidas públicamente, se justifica la necesidad de una verificación externa para mantener la integridad académica.

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Por su parte, Claudia Romero reiteró que los señalamientos por títulos falsos constituyen un nuevo ataque a su curul y lanzó la hipótesis de que lleva meses siendo víctima de amenazas e intimidaciones. Durante este tiempo, ha guardado silencio porque confía en la justicia, afirmando que ha documentado cada hecho que representa un atentado contra ella y contra el proyecto político que lidera desde su trabajo social.