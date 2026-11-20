La UdeA confirma que no expidió el título de ingeniera de minas a la representante Luz Verónica Estrada Holguín, sumándose a desmentidos previos de otras instituciones.

La Universidad de Antioquia (UdeA) emitió un comunicado oficial desmintendo la autenticidad del diploma y el acta de grado de ingeniera de minas presentados por Luz Verónica Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico a la Cámara por Antioquia. Tras realizar validaciones exhaustivas con el Departamento de Admisiones y Registro y verificar las bases de datos institucionales, la rectoría confirmó que dichos documentos académicos no fueron expedidos por esta entidad.

Desmiento oficial de títulos presentados

La institución educativa reafirmó que no es cierto que la Universidad de Antioquia haya ofrecido en ningún momento el programa de Ingeniería de Minas. Para garantizar la transparencia y permitir la verificación por parte de terceros, la UdeA mantiene habilitado un sistema público donde cualquier persona puede ingresar el número de documento de identidad de un egresado para consultar antecedentes académicos, validar la veracidad de los títulos o descargar el acta de grado correspondiente.

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Historial académico cuestionado en otras instituciones

Esta aclaración se suma a declaraciones previas de la Universidad Nacional y la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, las cuales también negaron la expedición de documentos a nombre de la representante. La Universidad Nacional informó que, desde el 23 de octubre de 2025, su Sede Medellín no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de Luz Verónica Estrada Holguín en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, tras revisar archivos físicos y digitales.

Origen de la investigación sobre credenciales

La controversia comenzó durante el debate de control político contra el canciller Omar Bula el pasado 17 de noviembre en la Comisión Segunda de la Cámara. En ese incidente, Luz Verónica Estrada Holguín afirmó incorrectamente sobre las propiedades del magnesio, lo que llevó a senadores a revisar su documentación y detectar inconsistencias que desencadenaron las investigaciones académicas actuales contra la representante.

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Verificación de estudios en Caramanta

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, declaró la falsedad e ilegalidad del diploma de bachiller presentado por la representante. La escuela verificó en sus libros de registro que Luz Verónica Estrada Holguín estuvo vinculada como estudiante repitente del grado octavo en 2017, pero no culminó su proceso educativo en ese plantel, por lo que desmintió su graduación como bachiller.

Compromiso con la integridad académica pública

La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso con la integridad académica y la confianza pública, poniendo a disposición de las autoridades competentes toda la información requerida sobre la veracidad de sus títulos. Este caso resalta la importancia de la validación rigurosa en los procesos políticos y la disponibilidad de canales oficiales para contrastar la información académica pública.