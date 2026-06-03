Universidad de Antioquia suspende actividades por situación de seguridad

La Universidad de Antioquia activó un protocolo de evacuación preventiva y suspendió todas las actividades en su campus de Medellín debido a una situación de seguridad. La institución informó que, el miércoles 3 de junio a las 11:48 a.m., se activó el protocolo de evacuación en la Ciudad Universitaria, ubicada en el Campus Medellín. La decisión fue comunicada a través de los canales institucionales y se indicó que las medidas fueron adoptadas para proteger la integridad de estudiantes, docentes, empleados, contratistas y visitantes que se encontraban en las instalaciones al momento de los hechos. Quedaron suspendidas temporalmente todas las actividades académicas, administrativas, culturales, recreativas y de servicios que se desarrollaban en este espacio universitario. La universidad solicitó a toda la comunidad universitaria evacuar de manera ordenada las instalaciones y abstenerse de permanecer dentro del campus hasta nuevo aviso. La situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria y ha impactado a miles de estudiantes, docentes y trabajadores que diariamente desarrollan sus labores en el principal campus de la Universidad de Antioquia. Por ahora no se ha informado si las clases serán reprogramadas o si algunas actividades académicas podrán continuar mediante mecanismos virtuales, una decisión que dependerá de la evolución de la situación y de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades.

La Universidad de Antioquia activó un protocolo de evacuación preventiva y suspendió todas las actividades en su campus de Medellín debido a una situación de seguridad.

La institución informó que, el miércoles 3 de junio a las 11:48 a.m., se activó el protocolo de evacuación en la Ciudad Universitaria, ubicada en el Campus Medellín. La decisión fue comunicada a través de los canales institucionales y se indicó que las medidas fueron adoptadas para proteger la integridad de estudiantes, docentes, empleados, contratistas y visitantes que se encontraban en las instalaciones al momento de los hechos.

Quedaron suspendidas temporalmente todas las actividades académicas, administrativas, culturales, recreativas y de servicios que se desarrollaban en este espacio universitario. La universidad solicitó a toda la comunidad universitaria evacuar de manera ordenada las instalaciones y abstenerse de permanecer dentro del campus hasta nuevo aviso. La situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria y ha impactado a miles de estudiantes, docentes y trabajadores que diariamente desarrollan sus labores en el principal campus de la Universidad de Antioquia.

Por ahora no se ha informado si las clases serán reprogramadas o si algunas actividades académicas podrán continuar mediante mecanismos virtuales, una decisión que dependerá de la evolución de la situación y de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades





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