Universidad de Córdoba reconoce saberes ancestrales afro e indígenas en diálogo con la academia

La Universidad de Córdoba realizó un acto de reconocimiento a portadores de conocimientos tradicionales afrocolombianos e indígenas, certificando sus saberes en un evento que contó con el apoyo de ACNUR, la Agencia de Renovación del Territorio y el PDET Sur de Córdoba. Durante el encuentro, se destacó la importancia de integrar la medicina ancestral, la partería y otras prácticas con la academia, promoviendo un diálogo intercultural.

En un evento que resalta la importancia de los conocimientos tradicionales y su integración con la academia, la Universidad de Córdoba, en Montería, llevó a cabo un acto de reconocimiento a portadores de saberes ancestrales afrocolombianos e indígenas.

La ceremonia, realizada en el marco del encuentro denominado "Diálogo de saberes ancestrales afro y energización del territorio con sabedores y sabedoras", contó con el respaldo de ACNUR, la Agencia de Renovación del Territorio y el PDET Sur de Córdoba. Durante la apertura, los organizadores agradecieron el apoyo de estas entidades, así como de las facultades de Ciencias de la Salud y de Educación y Ciencias Humanas, el Semillero de Investigación de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Maestría en Ciencias Sociales, la Oficina de Investigación y Extensión y la Oficina de Logística.

La mesa principal estuvo integrada por el jefe de Investigación de la Universidad, Mario Sánchez; el investigador Héctor Antonio Angulo; el funcionario del PDET Sur de Córdoba, Leovigildo Vivanco; la enfermera ancestral Dila Rosa; y las docentes unicordobesas lideresas del proyecto. Leovigildo Vivanco, líder afrodescendiente nacido en el Palenque de San José de Uré, destacó la relevancia de crear espacios donde los saberes ancestrales puedan dialogar con la academia y ganar visibilidad en los procesos educativos y comunitarios.

Por su parte, la docente adscrita al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales explicó que el encuentro es parte de un proyecto de extensión e investigación que durante dos años han desarrollado junto a comunidades del departamento.

"Tenemos sabedores y sabedoras con funciones especiales. Hay culebreros, parteras, yerbateros y representantes de diferentes saberes ancestrales del departamento", expresó. Uno de los momentos centrales fue la certificación de saberes entregada por la Universidad de Córdoba, ACNUR y PDET, como reconocimiento a los conocimientos tradicionales conservados en las comunidades. La docente enfatizó: "La Universidad de Córdoba le está diciendo a cada curandero y a cada yerbatero que su saber es importante y que puede dialogar también con la academia".

En 2024, la universidad ya había adelantado una experiencia similar con comunidades indígenas del Alto Sinú. La etnomusicóloga María José Alviar, docente de la Licenciatura en Educación Artística, resaltó el trabajo con mujeres portadoras de cantos y tradiciones musicales de San José de Uré, señalando que estas prácticas culturales son fundamentales en la construcción de la identidad y que muchas veces han tenido poco reconocimiento.

La agenda incluyó además un espacio de armonización, la proyección del documental "Medicina Científica Integrativa" y una conferencia sobre los desafíos de la inteligencia artificial en la protección de la medicina ancestral afrodescendiente, a cargo del PhD Héctor Antonio Angulo. Este encuentro reafirma el compromiso de la universidad con la inclusión de saberes diversos y la construcción de un diálogo intercultural que enriquezca tanto a la academia como a las comunidades





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