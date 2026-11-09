Universidad de la Costa destaca en lista de científicos más citados por Elsevier

La Universidad de la Costa se ubica en el quinto lugar nacional con ocho investigadores en el ranking mundial de científicos más citados por Elsevier.

La Universidad de la Costa ha consolidado su presencia en el escenario científico global al posicionarse en el quinto lugar nacional dentro del ranking de los investigadores más citados del mundo. Esta noticia se confirma en la actualización más reciente del listado, publicada el 7 de octubre por la editorial Elsevier. La institución alcanzó este logro con la inclusión de ocho de sus investigadores en la lista, lo que evidencia la alta calidad y visibilidad de su producción académica.

Detalles del Ranking Científico Mundial

El listado conocido como World's Top 2% Scientists se basa en una base de datos internacional desarrollada por el investigador John P. A. Ioannidis y sus colaboradores. Esta plataforma identifica a los científicos con mayor impacto en sus áreas de conocimiento, utilizando indicadores bibliométricos obtenidos de la base de datos Scopus. La edición actual reúne a un total de 249.310 investigadores de distintas disciplinas científicas alrededor del mundo.

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Investigadores Destacados de la Institución

Los ocho profesores investigadores de la Universidad de la Costa incluidos en este prestigioso listado son Juan Manuel Anaya, Dison Stracke, Pfingsten Franco, Nelson Alvis, Jordana Georgin, Luis F. Silva O., Nelson J. Alvis-Zakzuk, Iván Lozada Martínez y José Escorcia Gutiérrez. Su trayectoria y el impacto de su producción científica reflejan las capacidades académicas e investigativas desarrolladas por la institución en los últimos años.

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Posicionamiento en Barranquilla y el Caribe

Este reconocimiento posiciona a la Universidad de la Costa como la institución de educación superior con mayor representación entre las universidades de Barranquilla y el Caribe colombiano incluidas en el listado. Le siguen en el ranking regional la Universidad del Norte, con cuatro investigadores; las universidades del Atlántico y de Cartagena, con dos cada una; y la Universidad Simón Bolívar, con uno.

Impacto y Futuro de la Ciencia Regional

Este logro internacional evidencia el alcance de la producción científica de la Universidad de la Costa y el compromiso de sus investigadores con la generación de conocimiento de alto impacto. Asimismo, representa una oportunidad para visibilizar el potencial científico del Caribe colombiano y fortalecer una ciencia colaborativa, innovadora y conectada con los desafíos de la sociedad actual.