El programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana logra la máxima certificación del MinEducación y reflexiona sobre los desafíos digitales.

El programa de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Comunicación en la Universidad de La Sabana ha obtenido su reacreditación de alta calidad por un periodo de diez años. Este logro otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación del MinEducación constituye el máximo reconocimiento disponible para las instituciones educativas en Colombia. Además, esta distinción marca un hito histórico, ya que se convierte en la primera certificación de este tipo por la duración máxima concedida a un programa de comunicación en el país.

Máxima certificación académica en Colombia

La Universidad de La Sabana consolida su posición liderando en reconocimiento académico nacional con esta distinción del MinEducación. Este hecho posiciona al programa de Comunicación Social y Periodismo como referente de excelencia en la educación superior del país. La institución ha demostrado capacidad de adaptación y calidad en un sector en constante evolución tecnológica.

Also read Estudiantes de la Universidad de Transilvania piden frenar la inteligencia artificial

El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana expresó sus reflexiones ante un grupo de graduados sobre los retos actuales. El profesional resaltó la importancia de navegar los riesgos y oportunidades que presenta el avance acelerado de las tecnologías digitales. Este diálogo busca preparar a los nuevos profesionales para un entorno mediático cada vez más complejo y saturado.

Saturación de información en la era digital

El profesional de la Universidad de La Sabana advirtió que la saturación de imágenes ha derivado en evasión de información y scrolls infinitos. Este fenómeno complica enormemente la labor de determinar qué es verdad y qué es mentira en la internet contemporánea. Los usuarios enfrentan dificultades crecientes para discernir la calidad de los contenidos que consumen diariamente.

Advertisement

Existe una gran paradoja en nuestro tiempo caracterizada por una abundancia sin precedentes de mensajes simultáneamente a una escasez de comprensión real. Cada minuto en la internet las personas envían aproximadamente 231 millones de correos electrónicos y 69 millones de mensajes a través de Whatsapp. Estas cifras ilustran la magnitud del flujo informativo que manejan los usuarios modernos sin pausa.

Además de la mensajería, se realizan más de seis millones de búsquedas en Google cada sesenta segundos. Los usuarios ven tres millones de videos en Youtube y consumen alrededor de 300 horas de contenido en Netflix por minuto. Esta avalancha de datos demuestra que los mensajes circulan a gran velocidad y se distribuyen principalmente a través de grandes plataformas tecnológicas. Los algoritmos de estas empresas deciden qué es relevante y qué no para la sociedad en su conjunto.

Desafíos para la disciplina comunicacional

Este torrente de información nos mantiene en una alarma constante con notificaciones para no perder nada del ecosistema digital. Los usuarios buscan ahora refugio ante esta avalancha para obtener información curada, procesada y resúmenes veraces que orienten. Esta situación obliga a la comunicación como campo profesional a incrustarse en nuevas dinámicas de consumo y distribución.

La comunicación es una ciencia joven que ha crecido como saber desde la Segunda Guerra Mundial alrededor de preguntas fundamentales. El estudio se centra en los efectos de los mensajes en la mente de las personas y las fuerzas que los producen. Este campo cruza con la sociología, la psicología, la lingüística, los estudios tecnológicos y las ciencias políticas. La indefinición de sus fronteras resulta a la vez su debilidad y su fortaleza.

El comunicador debe tener la capacidad de integrar todas esas miradas académicas y profesionales en su práctica diaria. Un mismo fenómeno como el impacto de las redes sociales en la percepción de votantes puede analizarlo un sociólogo, un psicólogo o un publicista. Cada disciplina aporta una perspectiva vital para entender la complejidad del fenómeno comunicativo en su totalidad.

Advertisement

Transformación tecnológica y futuro profesional

Mientras se discuten las fronteras de la comunicación, el objeto de estudio cambia más rápido que nuestra capacidad de entenderlo. Las plataformas y formatos mutan antes de que los profesionales terminen de analizarlos. Por ejemplo, las empresas tecnológicas cambian sus algoritmos e imponen nuevas reglas del juego constantemente. Esto hace que los medios pierdan millones de usuarios únicos, tráfico y audiencias de forma abrupta.

Cuando teníamos agarrada la distribución de contenidos en las redes sociales, los cambios tecnológicos comenzaron a privilegiar otras voces más emocionales. Cuando pensar en distribuir historias desde páginas web era un reto, surgieron los chatbots de inteligencia artificial que responden preguntas directamente. Estos sistemas operan sin ofrecer las fuentes originales de la información, lo que plantea nuevos interrogantes éticos.

Caducar y transformar parecen ser las dos puntas de una misma serpiente que se devora la cabeza en el ámbito digital. El entorno requiere que las universidades, organizaciones y medios repensen cómo llegar a sus stakeholders en una economía de la atención saturada. Prestar atención y concentrarse en un punto fijo de la información se perfila como la mejor forma de obtener algo significativo.

Algunas plataformas desaparecieron dejando un vacío en la memoria colectiva del internet. MySpace, Orkut, Hi5, Vine y Google+ fueron nombres que marcaron épocas pero que hoy solo existen en archivos históricos. Esta realidad subraya la necesidad de adaptabilidad constante que debe poseer todo profesional de la comunicación moderna. La Universidad de La Sabana busca formar líderes capaces de navegar estas aguas turbulentas con criterio y profundidad.